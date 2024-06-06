

يواصل بنك الكويت الوطني تحقيق أحلام الأطفال المصابين بالسرطان ضمن مبادرته «أحلم أن أكون» والمستمرة منذ 12 عاما، حيث قام البنك بمساعدة يوسف الصراف لتحقيق حلمه بمقابلة فنانه المفضل ومشاركته خشبة المسرح.



يبلغ يوسف من العمر 7 سنوات ويتلقى علاجه حاليا في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال. وقد تواصلت إدارة العلاقات العامة في البنك مع الممثل المسرحي محمد الحملي وفرقته واتفقا على تحضير مفاجأة له ودعوته إلى عرض مسرحيتهم «زومبي» أمام الجمهور بمشاركة أسرته وأصدقائه ليتسنى ليوسف تحقيق حلمه بالصعود إلى المسرح والتمثيل إلى جانب نجمه المفضل وأمام محبيه.



وفاجأ الحملي يوسف الذي اصطحبه «الوطني» مع أسرته لحضور المسرحية حيث دعاه إلى المسرح لمشاركته والفرقة جانبا من العرض الفني بينما قام يوسف بأداء الوصلة الفنية باحترافية مستمتعا بالموسيقى مما أثر به كثيرا وجعله يشع فرحا طوال الحفل.



وقد استمتع ذوو يوسف بالعرض ومفاجأة البنك، وترك الحدث صدى ايجابيا سيبقى الجميع يتحدث عنه لوقت طويل. أما يوسف فقد شارك الحملي بالعرض مستمتعا بالتصفيق والتشجيع.



وبهذه المناسبة، قالت المدير في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل «في كل مرة نحقق فيها حلم طفل نفخر بمبادرتنا ونعتز بها اكثر. فتحقيق احلام الأطفال لا يقدر بثمن ومساهمتنا في تحقيقها هو ركيزة ضمن مسؤوليتنا الاجتماعية. ونحن منذ 12 عاما حققنا خلال هذه الفترة أحلام العديد من الأطفال وما زلنا نطمح الى تحقيق أحلام أطفال أكثر لأن مسؤوليتنا تجاههم هي أن نجعلهم سعداء ويحيون حياة جميلة يستحقونها».



وتحدثت العبدالجليل عن الطفل يوسف حيث قالت إنه يتمتع بشخصية مميزة ويصعب على من يراه ألا يحبه، فلديه ابتسامة ساحرة وحضور مميز وحب كبير للحياة وقوة في مقاومة المرض تكاد لا تراها في سواه. إن رؤية يوسف على المسرح يغني ويحقق حلمه إنجاز جديد يحسب لمبادرة «أحلم أن أكون»، فنحن في بنك الكويت الوطني مستمرون برسالتنا مع الاطفال، ومؤمنون بأن ابتسامة طفل بتحقيق حلمه توازي أهمية تلقيه العلاج إن لم يكن أكثر. كما أننا ملتزمون بمراعاة الظروف النفسية للمرضى لأننا مؤمنون بأنهم أقوياء كفاية لتحدي المرض وأن ما يحتاجون اليه فقط هو فرصة لإظهار قوتهم ومقاومتهم الرائعة. وتابعت العبدالجليل: اليوم أصبح لدينا في مستشفى الوطني فنان شغوف اسمه يوسف، سيملأ عالمنا بموهبة جميلة ونحن سعداء لفرحه، على أمل أن يتحقق الحلم الأكبر بشفائه تماما من المرض.



وأضافت: نحن في مبادرتنا نتطلع إلى لقاءات مقبلة مع أطفال جدد على أمل أن نساهم بإضافة كل ما هو إيجابي لهم ومساعدتهم على تخطي ألمهم ليشرقوا من جديد أطفالا أصحاء وسعداء.



ويقوم بنك الكويت الوطني بهذه المبادرة بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة بالعناية بالأطفال في الكويت وفي مقدمتها مستشفى البنك الوطني وبيت عبدالله وجمعية رعاية الأطفال في المستشفيات «كاتش» المتخصصة في رعاية الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة في المستشفيات الحكومية.



هذا، ويحفل سجل البنك الوطني بالعديد من المبادرات الريادية الإنسانية والاجتماعية. ويسعى إلى توفير مختلف سبل الدعم للأطفال، إلى جانب قيامه بصورة مستمرة بتنظيم العديد من الزيارات إلى المؤسسات الإنسانية التي تعنى بالأطفال بهدف تكريس ثقافة خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية.