

يوفر بيت التمويل الكويتي «بيتك» مجموعة من الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه، والتي تزداد أهميتها والاحتياج إليها خلال موسم السفر والعطلات، حيث دائما ما يزود «بيتك» عملاءه بمزايا وخدمات مبتكرة تتناسب مع أنماط حياتهم المختلفة وتتيح للعملاء خصومات وخيارات متنوعة تضمن أفضل تجربة مصرفية ممكنة.



1- البطاقات المصرفية: ويوفر«بيتك» تشكيلة متنوعة من بطاقات الائتمان والخصم ومسبقة الدفع التي تقدم للعملاء الراحة وتحد من اعتمادهم على النقود لمزيد من الأمان، كما أن بطاقات «بيتك» تمكن حامليها من الاستمتاع بقائمة من المزايا والخصومات الاستثنائية وإمكانية دخول صالات كبار الزوار وغيرها الكثير.



ومن البطاقات التي يطرحها «بيتك» بطاقة ماستركارد وورلد إيليت، وبطاقة فيزاانفينيت الائتمانية المعدنية، وبطاقة فيزا SIGNATURE وبطاقة التيسير الماسية، كما أطلق بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية، التي تتيح للعملاء سهولة التعبئة والدفع بعملات مختلفة أثناء السفر وخلال التسوق عبر الإنترنت، وتساعد في إدارة مدفوعاتهم بكفاءة، مع ميزة الدفع المباشر بعملات أجنبية مختلفة، ما يمنح المسافرين طريقة ذكية ومناسبة وآمنة لحمل أموالهم خلال السفر، وتتوافر البطاقة بـ 6 عملات رئيسية: الدولار، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والليرة التركية.



2- صناديق الأمانات: كما يوفر«بيتك» صناديق أمانات تحقق راحة البال والأمان، وتأتي الصناديق بـ 3 أشكال من حيث الحجم، ويمكن للعميل أن يستأجر هذه الصناديق لفترات قصيرة أو طويلة، لحماية المقتنيات الثمينة والشخصية، خاصة أثناء السفر وفي كل الأوقات.



3- شراء العملات الأجنبية: ويقوم «بيتك» ببيع وشراء العملات الأجنبية من وإلى العملاء حسب رغبتهم واحتياجاتهم لنحو 26 عملة عالمية تتضمن أغلب العملات الأساسية والأكثر تداولا على مستوى العالم وبأسعار مناسبة، حيث أطلق «بيتك» كأول بنك في الكويت، الخدمة الرقمية الجديدة والفريدة من نوعها «الأسعار المباشرة للعملات Live FX Pricing وهي خدمة تتيح للعملاء ميزة التسعير المباشر للعملات أثناء عمليات التحويل المحلية أوالعالمية، وكذلك عمليات التحويلات بين الحسابات بالعملات الأجنبية، وتتميز الخدمة بأنها متوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام العمل في الأسواق العالمية، وتقدم هوامش ربحية تنافسية، مع الديناميكية في الأسعار، وكفاءة أثناء تنفيذ العملية، ومتوافرة عبر KFHonline على الموبايل أوعبر الموقع الإلكتروني لـ «بيتك».



4- الاتصال الدولي المجاني: وتغطي خدمة الاتصال الدولي المجانية خارج الكويت 7 دول، هي: الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا، دون أي رسوم إضافية في حال الاتصال من هواتف تلك الدول، ما يعني بقاء «بيتك» دائما بجوار عملائه في مختلف الأماكن والظروف والأوقات، حيث تحظى مكالمات العملاء في الخارج بأولوية الرد لدى مسؤول الخدمة في مركز اتصال «بيتك». ويمكن لعملاء«بيتك»الوصول لخدمة «بيتك الهاتفية» على الرقم (1803333) بالاتصال: أميركا وكندا (18008188608)، وبريطانيا (08000148898)، وفرنسا(0805086620)، وألمانيا(08001817080)، وإسبانيا (900905440)، وتركيا (908503902170)، وقد يتم تطبيق رسوم التعرفة المحلية من شركات الاتصال التركية عند الاتصال بهذا الرقم. والخدمة مجانية للعملاء مستخدمي الهواتف النقالة والأرضية التابعة للدول المذكورة فقط ولا تشمل خدمة التجوال.



5- فتح حساب في تركيا: ويستطيع عميل «بيتك» من شرائح معينة، طلب فتح حساب لدى «بيتك- تركيا» من الكويت، والحصول على الخدمات المقدمة مثل خدمة مجانية للتحويلات الإلكترونية من«بيتك»- الكويت إلى المستفيد في «بيتك- تركيا»، حيث لا توجد رسوم لحوالات السويفت الواردة، ولا رسوم للحد الأدنى للحساب، كما يمكن بسهولة إدارة الفواتير أو أي دفعات أخرى بتركيا بسهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.



6- تسلم السيارة في الخارج: تلبي خدمة «ادفع في الكويت وتسلم السيارة في الخارج»، التي يقدمها «بيتك» حصريا، احتياجات شرائح متعددة من العملاء، واقتناء السيارات التي تناسبهم سواء كانت جديدة أو مستعملة، وتسلمها في 4 دول هي: مصر والأردن والولايات المتحدة وتركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين وبشروط ميسرة ومزايا تمويلية مناسبة.