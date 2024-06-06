

صرحت مجموعة جي إف إتش المالية بأن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قامت بتثبيت تصنيفات قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل والقصير (IDR) عند درجة «B» مع استمرار النظرة المستقبلية المستقرة على المدى الطويل.



كما أكدت وكالة فيتش التصنيف الأول غير المضمون طويل الأجل للصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار المستحقة في عام 2025 والصادرة من خلال شركة صكوك جي إف إتش المحدودة عند درجة «B».



وفي سياق تأكيد التصنيف الائتماني للمجموعة، أشارت فيتش إلى استمرار الإدارة في التركيز على تطوير مصادر إيرادات أكثر استقرارا وتعتمد على الرسوم، مع السعي تجاه استراتيجية للحد من التقلبات في نموذج الأعمال من خلال التخلص من الاستثمارات العقارية غير السائلة وزيادة الدخل الدوري من إدارة الاستثمار وأنشطة الخزانة.



وفقا لوكالة فيتش، فإن الأنشطة المصرفية الاستثمارية ساهمت بشكل كبير في صافي أرباح المجموعة في السنوات الأخيرة، وبشكل رئيسي من خلال رسوم الأنشطة، مع زيادة ملحوظة في الأصول الخاضعة للإدارة التي بلغت قيمتها نحو 9.9 مليارات دولار من 7.8 مليارات دولار في نهاية عام 2022.



من وجهة نظر فيتش، فإن هدف الإدارة المتمثل في مواصلة تنمية الأصول الخاضعة للإدارة، لاسيما من خلال النمو على المستوى الخارجي الذي يستهدف أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يمكن أن يدعم المزيد من اتساق الإيرادات والنمو على المدى المتوسط. للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، سلطت وكالة التصنيف الضوء على إنشاء شركة الاستثمار العقاري العالمي التابعة للمجموعة، جي إف إتش بارتنرز، وتركيزها على تطوير الاستثمارات المدرة للدخل، بما في ذلك عمليات الاستحواذ التي تمت مؤخرا لشركة «روبك لإدارة الأصول» في المملكة المتحدة وشركة «ستيودنت كوارترز لإدارة الأصول» وشركة «بيج سكاي لإدارة الأصول» في الولايات المتحدة.



كما تم تسليط الضوء على المساهمات الإيجابية في المجالات الأساسية الأخرى بما في ذلك بدء خط أعمال جديد، وهو أسواق الائتمان الخاص والديون، لتلبية رغبات المستثمرين المتزايدة لهذه الفئة من الأصول. ولوحظ أيضا أن الأنشطة المصرفية التجارية وأنشطة التجزئة للمجموعة، من خلال خليجي بنك، تساهم بشكل متزايد في إيرادات المجموعة وصافي أرباحها، ويشار أيضا إلى أنها توفر مصدر دخل أكثر استقرارا. ولوحظ أيضا بعد عملية تنقية الميزانية العمومية في السنوات الأخيرة، أن جودة أصول خليجي بنك آخذة في التحسن تدريجيا.



كما أشار التقرير إلى الرسملة الكافية للمجموعة مع معدل الشريحة 1 من الأسهم العادية البالغة 19.74% في نهاية عام 2023. وأشارت الوكالة أيضا إلى أن نسبة تغطية السيولة لدى جي إف إتش ونسبة صافي التمويل المستقر أعلى من المتطلبات التنظيمية بنسبة 233% و148% على التوالي.



وقال سوريانارايانان هاريهاران، رئيس الشؤون المالية في جي إف إتش: إن تأكيد تصنيفات المجموعة والنظرة المستقبلية المستقرة يوضح التقدم المستمر الذي نواصل إحرازه بينما نركز على تنفيذ إستراتيجيتنا وجهود التنويع. يسلط تقرير فيتش الضوء على المساهمات المتزايدة من خطوط أعمالنا الأساسية بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثماريــة وأنشطـة الخزانة والخدمات المصرفية التجارية. كما يتناول التقرير الأسس المالية السليمة للمجموعة، مما سيمكننا من مواصلة توسعنا عبر خطوط الأعمال الأساسية والمناطق الجغرافية، ونحن نتطلع إلى البناء على هذا الزخم لمواصلة بناء محفظتنا من الأصول المدرة للدخل وتقديم أداء معزز طوال عام 2024 وما بعده.