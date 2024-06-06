

أعلنت مجموعة Ooredoo عن تعيين سونيتا بوتسا في منصب الرئيس التنفيذي لشركة مراكز البيانات الجديدة «Mena Digital Hub»، اعتبارا من 26 مايو الماضي.



ومن المتوقع أن تحدث شركة مراكز البيانات المستقلة «Mena Digital Hub» التي أنشأتها مجموعة Ooredoo نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية في المنطقة من خلال توفير خدمات التوصيل الشبكي المتطورة لكبار مزودي الخدمات السحابية والشركات.



وتنضم سونيتا بوتسا إلى Mena Digital hub حاملة معها خبرات ومعارف واسعة في قطاع مراكز البيانات، وكانت قد شغلت سابقا منصب المدير الأول لإدارة الاستحواذ على مواقع مراكز البيانات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Microsoft.



وتعد سونيتا مختصة معتمدة في قطاع مراكز البيانات، وشغلت مناصب مهمة بما في ذلك المدير العام لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة Lendlease، والرئيس التنفيذي لشركة SUPERNAP، ونائب الرئيس لدى شركة Ctex، أول مركز بيانات معتمد من المستوى الرابع في منطقة أميركا اللاتينية.



وتم تكريم سونيتا بالعديد من الجوائز المرموقة، بما فيها جائزة Women in Tech - Global Movement للقيادة العالمية لعام 2022، كما تم إدراجها مرتين في قائمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأكثر 50 مركزا للبيانات وقادة السحابة نفوذا من قبل BroadGroup (DataEconomy).



وبهذه المناسبة، قال عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: يمثل تعيين سونيتا محطة مهمة في رحلتنا الرامية إلى تحويل البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستكون خبرتها الواسعة وقيادتها الحكيمة من العوامل الأساسية في دفع عجلة نمو شركة Mena Digital Hub وتعزيز التزامنا بالابتكار والتميز.



ورسخت Mena Digital Hub مكانتها كشركة قائمة بذاتها، مما مكن Ooredoo من تحسين أقصى استفادة ممكنة من الكفاءات التشغيلية، والتوافق في آليات العمل، وفرص النمو مع المستأجرين الجدد والحاليين في جميع أنحاء المنطقة.



وتخطط الشركة لتوسيع قدرتها إلى أكثر من 120 ميجاوات، وذلك من خلال استثمار مليار دولار أميركي على المديين المتوسط والطويل.



وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض Ooredoo مع العملاء الرئيسيين لزيادة السعة وتحديث القدرات في مجال مراكز البيانات الذي يشهد تطورا متسارعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ومع وجود 26 مركز بيانات نشط في قطر والكويت وعمان والعراق وتونس، والتخطيط لاستثمار مليار دولار إضافية في هذا المجال، تستجيب Ooredoo للطلب المرتفع من الشركات العملاقة مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون، فضلا عن طلبات العملاء من الشركات.



وباعتبارها الشركة الرائدة في السوق من حيث السعة المركبة، تعتبر Ooredoo في وضع قوي يتيح لها تلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية المحلية، وأعمال تكنولوجيا المعلومات.