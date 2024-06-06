بمناسبة حلول عيد الأضحى السعيد، أعلن البنك الأهلي الكويتي مشاركته في مبادرة «عيديتي»، التي تهدف الى إيصال أوراق النقد الجديد إلى جميع أفراد المجتمع، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، في ظل الإقبال الكبير للحصول عليها من مختلف العملاء.



وسيقوم البنك الأهلي الكويتي بتوفير العيادي لجميع عملائه داخل فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، بالإضافة إلى أجهزة الصراف التفاعلية في فرعي الخيران والجابرية، وكذلك توصيل العيادي إلى عملاء النخبة والخدمات المصرفية الخاصة. ويشارك «الأهلي» في المبادرة ضمن إطار دعمه المستمر لتقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع وتحقيق الشمول المالي على جميع المستويات.



وبهذه المناسبة، هنأت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مضيفة: نحن على جاهزية تامة لتوفير العيادي في فروعنا المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ضمن إطار تعاوننا المستمر مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



وقالت معرفي: مستعدون لمواجهة ارتفاع عمليات السحب ولا ندخر جهدا في خدمة عملائنا بأفضل طريقة ممكنة، ويمكنهم زيارة فروع البنك الأهلي الكويتي خلال أوقات العمل المعتمدة من أجل الحصول على العيادي من موظفينا.