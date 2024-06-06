

أصدر موقع CIRIUM المتخصص في تحليل بيانات شركات الطيران تقريره الدوري لشهر أبريل 2024 والمتضمن نسبة انضباط المواعيد لشركات الطيران حول العالم، حيث أظهر التقرير حصد شركة الخطوط الجوية الكويتية المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في انضباط مواعيد وصول رحلاتها متقدمة في المراكز من السادس إلى الثاني، حيث حققت الشركة نسبة 88.2% بدقة انضباط المواعيد في شهر ابريل من عام 2024 مقارنة بنسبة 85.6% في شهر مارس ونسبة 79.4% في شهر فبراير من نفس العام.



وتؤكد «الكويتية» حرصها المتواصل على حسن تطبيقها لسياسات الالتزام بدقة وانضباط المواعيد وذلك سعيا منها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في شتى معايير الأداء المتوقعة من شركات الطيران العالمية بكفاءة ومهنية عالية بأيدي وهمة أبنائها المخلصين.



جدير بالذكر أن موقع CIRIUM يعد من المصادر الموثوقة في العالم لتحليل بيانات الطيران، حيث يقوم الموقع بتزويد شركات الطيران ومؤسسات السفر بالبيانات والمعلومات المهمة التي تساعدهم في تحسين عملياتهم واتخاذ القرارات المناسبة في تطبيق استراتيجيتهم وسياستهم.