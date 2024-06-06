بدء تداول أسهم مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة في السوق الأول من بورصة الكويت ابتداءً من 11 يونيو 2024

«الاستثمارات الوطنية» لعبت دوراً محورياً وبنجاح في الطرح الخاص والإدراج ضمن الجدول الزمني المستهدف

٭ اهتمام كبير وملحوظ من قبل المستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات المحلية والعالمية



أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية الانتهاء، وبنجاح، من عملية الاكتتاب الخاص والإدراج في السوق الأول لبورصة الكويت، الذي يسبق عملية الإدراج لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة ش.م.ك.م. (الشركة)، حيث تم الحصول على موافقة هيئة أسواق المال وبورصة الكويت على بدء تداول أسهم الشركة في بورصة الكويت (السوق الأول) ابتداء من تاريخ 11 يونيو 2024.



وأوضحت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي أنها قامت بدور استثنائي كمنسق رئيسي ومدير الاكتتاب المشترك لعملية الاكتتاب الخاص لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة ومستشار الادراج والمستشار المالي الحصري لعملية إدراج الشركة في السوق الأول في بورصة الكويت، حيث تم البدء في الاكتتاب الخاص بالطرح الثانوي لحصة 30% من أسهم الشركة المصدرة حاليا خلال الفترة من 19 مايو إلى 2 يونيو 2024، وقد تجاوز مبلغ الطلبات اكثر من 17 مرة من قيمة الطرح خلال فترة التخصيص الأولي وبتغطية أولية بلغت 771 مليون دينار.



وذكرت الاستثمارات الوطنية أن الاكتتاب استهدف طرح 90 مليون سهم من أسهم الشركة المعنية بسعر يبلغ 500 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تجاوزت 45 مليون دينار للمستثمرين المؤهلين.



دور محوري



وبهذه المناسبة، صرح فهد المخيزيم ـ عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية: «تفخر الشركة بقيامها بالدور المحوري في الطرح الخاص لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، وإعداد الترتيبات اللازمة لعملية الإدراج التي تمت بنجاح وضمن الجدول الزمني المستهدف استعدادا للإدراج في بورصة الكويت، والتي ستكون إضافة كبيرة للبورصة في تعزيز مكانة الكويت كمركز حيوي عالمي لأسواق المال».



وأضاف المخيزيم: «نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للثقة التي أولتها مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة لشركة الاستثمارات الوطنية، في القيام بدور المنسق الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب الخاص بها، حيث تعتبر شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة ش.م.ك.م. إحدى الشركات الرائدة التي تدير مجموعة متنوعة من الخدمات وحلول الموارد البشرية المتكاملة وتقديم الخدمات العقارية مع التركيز على إدارة المرافق وممتلكات تجارية أخرى، فضلا عن مشاريع مميزة (BOT)».



وأكد المخيزيم أن الدور المقدم من الاستثمارات الوطنية كمنسق رئيسي ووكيل اكتتاب لأكبر الكيانات الاقتصادية في الكويت، ومنها على سبيل المثال إدراج شركة بورصة الكويت ضمن السوق الأول وشركة أولاد علي الغانم للسيارات، يضاف إلى سجل نجاحات الشركة الحافل في المجال الاستثماري، وهذا يدل على خبرة ومهنية شركة الاستثمارات الوطنية وقدرتها على إدارة العديد من الاكتتابات بهذا الحجم بنجاح وشفافية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من عمليات الاستحواذ والإدراج والاكتتابات العامة والخاصة على مدار العقود الماضية.



ترتيبات لوجستية وتسويقية



وأضاف المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية قامت بتجهيز الترتيبات اللوجستية والتسويقية الخاصة بعملية الاكتتاب لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، كما قامت بإعداد فريق عمل متكامل والذي قام بعقد جولات متعددة من الاجتماعات الاستثمارية مع مختلف الأطراف المهتمة من الأفراد والمؤسسات والشركات الكبرى لشرح تفاصيل الاكتتاب، وكذلك الرد على جميع الاتصالات الواردة من المستثمرين والمهتمين بعملية الاكتتاب والإجابة عن جميع استفساراتهم.



وثمن المخيزيم جميع الجهود التي قامت بها منظومة السوق والمتمثلة في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وتفاعلهم السريع والملموس في تسهيل كل من عملية الاكتتاب والإدراج ضمن السوق الأول منذ البداية حتى الآن، والذي تم بكل سلاسة ونجاح وتعاون جميع الأطراف، مشيرا إلى أن تلك الجهود المبذولة بدأت تؤتي ثمارها الواحدة تلو الأخرى، لاسيما ما يخص تشجيع إدراج الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة.



وكشف المخيزيم عن أن الاكتتاب الخاص بمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة قد شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين بمختلف فئاتهم أفرادا وشركات ومؤسسات مرموقة محلية وعالمية، حيث فاق عدد الأسهم المطلوبة عدد أسهم الاكتتاب المطروحة، وهو الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في جودة وأداء الشركة، بالإضافة إلى الحرفية والمهنية العالية التي تمت بها إدارة الاكتتاب من قبل شركة الاستثمارات الوطنية.



وأشار المخيزيم: عندما يتعلق الأمر بعملائنا، فنحن ملتزمون بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية لدينا وفقا لأعلى المعايير لتلبية أهدافهم الاستراتيجية الفريدة وتجاوز توقعاتهم، حيث يتيح سجل إنجازاتنا العريق وخبراتنا المتعددة لقطاعات الشركة في قيادة وإدارة المهام بنجاح في جميع أنحاء المنطقة.



وفي ختام تصريحه، أكد المخيزيم على نجاح الشركة في إدارة الإدراج الخاص بشركة البيوت الاستثمارية القابضة بمختلف تفاصيله ما يعزز من قوة ومكانة الاستثمارات الوطنية باعتبارها واحدة من أكبر الكيانات الاستثمارية الرائدة محليا وإقليميا وبخبرة تمتد لعدة عقود في إدارة الاكتتابات والإدراجات النوعية والمميزة، مرتكزين في ذلك على قدرات فريق عمل الشركة ذو الخبرة والمهنية العالية.