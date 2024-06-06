

عبدالكريم أحمد



أصدرت محكمة الاستئناف الدائرة التاسعة (تجاري مدني حكومة) برئاسة المستشار مطلق المطيري حكما نهائيا وباتا بقوة القانون بإلغاء إفلاس طبيب استشاري والقضاء بعدم قبول الدعوى المقدمة ضده. مثل الدفاع عن الطبيب الاستشاري المحامي د.فواز خالد الخطيب الذي أكد أن الاطباء مستثنون من إشهار الإفلاس لأنهم لا يمارسون أعمالا تجارية. وتضمن الحكم مبادئ قانونية مهمة، منها أن تقديم الاستئناف من قبل إدارة الإفلاس هو إجراء تنظيمي، وإذا ما قدم المستأنف الاستئناف أمام جدول المحكمة، فإن ذلك لا يؤثر على صحة الطعن.



وأشار الحكم إلى أنه وإن كانت إدارة الإفلاس تتلقى الطعون كوكيل، فذلك لا يسلب الاختصاص من محكمة الاستئناف.



كما أشار الحكم إلى أن حكم الإفلاس يكون على غير محل إذا لم يسبقه صدور قرار بالإفلاس أولا، مضيفا في التسبيب، أنه إذا سبق أن صدر حكم يقضي بإلغاء قرار الإفلاس باعتباره جزءا لازما لشهر الإفلاس، فإن ذلك يؤدي إلى زوال آثار إجراءات التفليسة، وبالتالي يكون الحكم واردا على غير محل ومن ثم يقضى بعدم قبول الدعوى.



وأكد الحكم مبدأ قانونيا مهما يفيد بأن الأطباء لا يمكن إشهار إفلاسهم، باعتبارهم لم يحترفوا مهنة التجارة ولا يزاولون أعمالا تجارية على سبيل الاعتياد وبصورة منتظمة، وهو مبدأ تم تأكيده في حكم سابق.