

أمرت النيابة العامة بحجز مقيم لاتهامه بالانضمام والدعوة الى جماعة محظورة، والقيام بعمل عدائي ضد دولة اجنبية، والتدريب على صناعة واستعمال المفرقعات لأغراض غير مشروعة، والتطاول على مسند الإمارة، حيث شارك في قنوات تلك الجماعة في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر معلومات وتسجيلات تروج لأفكارها.



وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن المتهم تواصل مع أتباع لها بهدف الانضمام الى صفوف مقاتليها خارج البلاد، وتعلم كيفية صناعة المتفجرات بمختلف أنواعها، وتدرب على استخدام السلاح في ميادين الرماية، وقد استجوبت النيابة العامة المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة اليه فاعترف بها، وجار استكمال اجراءات التحقيق.