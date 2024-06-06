

مبارك التنيب



شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي، في البحث عن لص مجهول أقدم على سلب وافد مبلغا ماليا بصفة مباحث في الساعة السابعة من صباح أول من أمس بمنطقة حولي.



وفي تفاصيل القضية، التي حملت رقم 258/2024 بمخفر ميدان حولي وبعنوان سرقة مبلغ مالي وانتحال صفة، تقدم وافد من مواليد 1984 وأبلغ عن تعرضه لسرقة مبلغ مالي وانتحال صفة مباحث من قبل شخص مجهول، حيث افاد بأنه أثناء ذهابه لتناول وجبة الإفطار استوقفه أحد المارة من داخل مركبته وطلب منه الدخول وادعى أنه من رجال المباحث، وأبرز له ورقة ادعى بها أنه من رجال المباحث، وعليه قام بالدخول إلى مركبة المشكو بحقه وجلس في المقعد الخلفي، حيث قام بقفل باب المركبة عليه ثم طلب منه هويته الشخصية ومحفظته، وعليه قام بإخراجهما من جيبه وسلمهما إياه، وبعدها فتح المحفظة واستولى على مبلغا من المال بداخلها 67 دينارا، ثم طلب منه النزول من المركبة، فنزل ولاذ المشكو في حقه بالفرار، وعليه سجلت قضية.