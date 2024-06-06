

محمد الجلاهمة



تقدم وافد من مواليد 1984 ببلاغ إلى مخفر شرطة المطلاع عن أن مركبة يابانية كانت بحوزته وتعطلت منه في أحد شوارع المطلاع الرئيسية وحينما عاد الى السيارة نحو الحادية عشرة من صباح أمس فوجئ باختفائها، وسجلت قضية سرقة مركبة.



من جهة أخرى، تقدم محام بصفته موكلا عن شركة تجارة عامة ومقاولات ببلاغ عن سرقة عدد 47 حساسة حرارية تقدر قيمتها 25800 دينار، مشيرا إلى أن المسروقات كانت في موقع الشركة بمنطقة العبدلي.



وبسؤال المحامي المبلغ عما إذا كان يتهم أحدا، قال: لا.



هذا، وتم تسجيل قضية في مخفر شرطة القشعانية بعنوان سرقة وبرقم 40/2024، فيما كلف وكيل النائب العام رجال مباحث الجهراء بإجراء التحقيقات وتحديد هوية الجاني.