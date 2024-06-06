

محمد الجلاهمة



اقتيد شاب (24 عاما) الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد العثور بحوزته على حبوب ومواد مخدرة وادوات تعاط.



وبحسب مصدر أمني، فإن احدى دوريات مخفر شرطة تيماء وخلال جولة لها في المنطقة رصدت مركبة من دون لوحات، حيث تم اجبار قائدها على التوقف لتحرير مخالفة، الا ان قائد المركبة بدا عليه الارتباك، في هذه الأثناء رصد رجلا الأمن سيجارة ملغومة في طفاية السجائر، وبدا ان المواطن بحالة غير طبيعية، وعليه تم انزاله من المركبة، وبتفتيشه عثر في جيبه الايمن على بوكس بلاستيكي به 12 حبة وقطعة من مخدر يرجح انه حشيش، وعليه تمت إحالته الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.