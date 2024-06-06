

محمد الجلاهمة



توفي وافد فيما أصيب 12 وافدا من جنسيات مختلفة اثر حادث انقلاب مركبة عقب اصطدامها بمركبة أخرى على طريق الدائري السادس باتجاه المسيلة. وكانت عمليات وزارة الداخلية أبلغت في الرابعة من فجر امس عن وقوع الحادث مقابل منطقة الصليبية، وعلى الفور تم انتقال دورية من مخفر الصلبية وتبين ان المركبة الاولى تقل 13 وافدا من جنسيتين مختلفتين وان قائد المركبة ويبلغ من العمر 59 عاما لفظ أنفاسه الأخيرة، اما المركبة الثاني فبقيادة مواطن من مواليد 1985، مشيرا إلى ان حالة بعض المصابين مستقرة وآخرين خرجوا بعد تلقي العلاج.



وسجلت قضية: تصادم ثنائي وانقلاب وإصابة ووفاة.