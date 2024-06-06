سلبيات نقص «أوميغا 3» في جسمك



يوضح خبراء الصحة أن التدخين يعتبر إحدى أسوأ العادات الصحية، فهو ليس السبب الرئيسي في سرطان الرئة في جميع أنحاء العالم فحسب، بل يمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. لكن العلماء كشفوا عن أن نقص «أوميغا 3» في النظام الغذائي يمكن أن يقصر عمرك أكثر من التدخين.



ووجدوا أن التدخين خفض متوسط العمر المتوقع 4 سنوات، في حين أن المستويات المنخفضة من الأحماض الدهنية، الموجودة بشكل رئيسي في الأسماك الزيتية مثل السلمون، يمكن أن تحد من متوسط العمر بمقدار 5 سنوات.



واستخدمت الدراسة، التي نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، إحصاءات من دراسة فرامنغهام للقلب (FHS) - واحدة من أطول الدراسات الجارية في العالم.

وقدمت FHS رؤى فريدة حول عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك العمر والتدخين وعلاج ارتفاع ضغط الدم وحالة مرض السكري وضغط الدم الانقباضي والكوليسترول. ووجد العلماء أن قياس الأحماض الدهنيـــــة يمكن أن يتنبأ بالوفيات بشكل مماثل لعوامل الخطر القياسية.



وأوضح المعد المشارك د.بيل هاريس، رئيس معهد أبحاث الأحماض الدهنية: «يشير هذا إلى قوة مؤشر أوميغا 3 كعامل خطر، ويجب اعتباره بنفس أهمية عوامل الخطر الأخرى، وربما أكثر من ذلك». وتشمل الأطعمة الغنية بأوميغا 3 ما يلي:



الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى، والمكسرات والبذور، والزيوت النباتية.



المصدر: «إكسبريس»