تقدم الملك تشالز الثالث وزوجته الملكة كاميلا وولي عهده أمير ويلز الأمير ويليام الاحتفالات البريطانية لإحياء الذكرى الثمانين لإنزال النورماندى الذي حسم الحرب العالمية الثانية.



وأقيمت الاحتفالات في بورتسموث، حيث من المتوقع أن تستمر لمدة يومين، وذلك بحضور قدامى المحاربين والعسكريين العاملين في ساوث سي كومون.



وأصر الملك تشالز، على المشاركة في إحياء ذكرى هذا الحدث بينما يواصل تعافيه من السرطان وفقا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية.



وتم افتتاح مراسم إحياء الذكرى في بورتسموث بعرض موسيقي وتحليق لطائرتي نقل عسكريتين تاريخيتين استخدمتهما قوات الحلفاء على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية.



وقالت مقدمة الحفل في كلمتها للمحاربين القدامى «إن وجود بعض أولئك الذين ساهموا في هذا الانتصار الرائع اليوم يعد امتيازا استثنائيا، إن شجاعتكم لا تزال ملهمة الآن كما كانت قبل ثمانية عقود».



وسينضم الملك تشالز والملكة كاميلا، إلى الحفل الذي تنظمه اليوم وزارة الدفاع والفيلق الملكي البريطاني في النصب التذكاري البريطاني للنورماندي.