الوفد الإسرائيلي يقرر عدم الذهاب إلى الدوحة حتى ترد «حماس»





ضاعف الوسطاء المصريون والقطريون والاميركيون جهودهم سعيا لإقناع إسرائيل وحركة «حماس» بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، بعد أيام على إعلان الرئيس جو بايدن «خارطة طريق» في هذا الشأن.



وقد وصل كل من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز والمستشار الخاص للبيت الأبيض إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، إلى المنطقة.



وقال مصدر قطري لوكالة «فرانس برس» إن بيرنز يعود إلى الدوحة من أجل «مواصلة العمل مع الوسطاء لإنجاز اتفاق» على وقف إطلاق النار.



وأورد موقع «أكسيوس» الأميركي أن ماكغورك وصل إلى القاهرة، للغرض نفسه.



جاء ذلك غداة اجتماع لحكومة الحرب الإسرائيلية، بعدما أكد حزبا «شاس» و«يهدوت هتوراه» الدينيان المتطرفان المشاركان في حكومة بنيامين نتنياهو تأييدهما لخطة بايدن.



وذكر التلفزيون العام الإسرائيلي ان حكومة الحرب قررت خلال اجتماعها الطلب من الولايات المتحدة ضمانات بمواصلة إسرائيل الحرب على «حماس» في حال انتهاك الحركة الاتفاق المزمع التوصل إليه.



وفي سياق المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب قرر عدم مغادرة وفد التفاوض إلى الدوحة حتى ترد حماس على المقترح.



بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، «عملنا خلال الأيام الماضية مع مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار يقود إلى سلام دائم»، مضيفة «نجري محادثات مع المصريين والإسرائيليين لإعادة فتح معبر رفح وزيادة المساعدات التي تدخل لغزة».



وأشارت إلى أن المحادثات تشمل أيضا ضمان ألا تدير حركة حماس معبر رفح بل تتولاه سلطة أخرى نسعى لتحديدها.



وأضافت الوزارة: هناك مقترح تم نقله إلى حماس، وننتظر الرد عليه عبر القنوات الرسمية، مشيرة الى ان رد حماس على المقترح يجب ألا يستغرق وقتا طويلا، لأنه مطابق تقريبا لما وافقت عليه قبل أسابيع.

وعلى الصعيد الإنساني، نددت منظمة «أوكسفام» البريطانية الخيرية بأوضاع صحية «مروعة» في منطقة المواصي، حيث أجبر جيش الاحتلال نحو مليون شخص على النزوح من مدينة رفح شمالا.



وقالت المنظمة الخيرية في بيان إن «الظروف المعيشية مروعة، لدرجة أنه لا يوجد في المواصي إلا 121 مرحاضا لكل 500 ألف شخص، ما يعني أنه يتعين على كل 4130 شخصا أن يتشاركوا مرحاضا واحدا».



وأوردت «أوكسفام» في تقرير بعنوان «خطر المجاعة يزداد بينما تجعل إسرائيل المساعدات إلى غزة مستحيلة»، أنه في حين أن 1.7 مليون نسمة يتركزون حاليا في «أقل من خمس مساحة قطاع غزة»، فإن «القصف الجوي والبري المتواصل الذي تنفذه إسرائيل والعرقلة المتعمدة للاستجابة الإنسانية يجعلان عمليا وصول المنظمات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين والجائعين مستحيلا».



من جهتها، حذرت المسؤولة المحلية لمنظمة الصحة العالمية من أن بعض سكان غزة مضطرون لشرب مياه الصرف الصحي وتناول علف الحيوانات، داعية إلى زياد المساعدات الإنسانية على الفور.



جاء ذلك في وقت اعتبر منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة مارتن غريفيث أنه بات «شبه مستحيل» تسليم المساعدات إلى سكان القطاع.



وكتب غريفيث بحسابه على منصة «إكس»: «نحن بحاجة إلى دخول آمن وبلا عقبات»، ودعا إلى وقف إطلاق النار.



وفي غضون ذلك، اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك ونظموا مسيرات استفزازية في شوارع القدس المحتلة وبلدتها القديمة، ملوحين بأعلام إسرائيل في ذكرى احتلالها المدينة المقدسة خلال حرب عام 1967.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن اكثر من «1601 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى، في عدوان كبير وهمجي، بينهم أعضاء في الكنيست ومسؤولون اسرائيليون»، مشيرة إلى أن هؤلاء أدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحات الأقصى، بالتزامن مع اعتداءات نفذتها شرطة الاحتلال بحق المواطنين المقدسيين والمصلين بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء من داخل المدينة المحتلة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية مع نشر الشرطة الإسرائيلية نحو ثلاثة آلاف عنصر في أنحائها لتأمين «مسيرات الأعلام» الاستفزازية.



وتنظم «مسيرة الأعلام» في ذكرى احتلال اسرائيل الجزء الشرقي من مدينة القدس إثر حرب يونيو 1967.



ميدانيا، استهدفت إسرائيل بضربات جوية وقصف مدفعي أمس وسط غزة حيث أوشكت الحرب المدمرة التي تشنها ضد القطاع على دخول شهرها التاسع.



وقد فر نازحون فلسطينيون من البريج حاملين مقتنياتهم القليلة في عربات أو على كراسي نقالة في مهمة صعبة للبحث عن مكان آمن، على ما أفادت وكالة «فرانس برس».



وأسفرت ضربة أصابت منطقة قريبة من مدخل مخيم البريج وقصف مدفعي على جنوب شرق دير البلح عن سقوط عدة ضحايا، وفق شهود.



كذلك تلقى مستشفى الأقصى في وسط القطاع جثة فتاة عمرها ثلاث سنوات قتلت عندما قصف الجيش الإسرائيلي منزل عائلتها أمس الاول. وأفادت مصادر استشفائية والدفاع المدني بسقوط ما لا يقل عن 11 قتيلا في ظروف مماثلة في المنطقة.



وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عمليات في منطقتي البريج ودير البلح، مشيرا إلى أنه يواصل عملياته في منطقة رفح.



هذا، وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 36586 شخصا وبلغ إجمالي عدد المصابين 83074 آخرين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» أمس.



هذا، وأصيب تسعة جنود إسرائيليين، اثنان منهم في حالة خطرة، في انفجار ذخيرة في قاعدة عسكرية بصحراء النقب، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الذي فتح تحقيقا في الواقعة.