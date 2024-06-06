

القاهرة - محمد صلاح



بدأت الفنانة مي عمر في التحضير لعملها الجديد الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، والذي يحمل عنوان «إش إش»، وستجسد فيه شخصية مفاجأة لم تقدمها في أي عمل من قبل، فبعد أن لعبت دور المطربة في «لؤلؤ» والمحامية في «نعمة الأفاكاتو» ستقدم دور راقصة في عملها الجديد الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.



من جانب آخر، تواصل مي تصوير دورها في فيلم «الغربان»، والذي تشارك في بطولته للمرة الأولى مع الفنان عمرو سعد، ومعهما عدد كبير من النجوم منهم: محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وآخرون، والعمل إخراج ياسين حسن.



يذكر أن مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، شارك في بطولته بجانب مي عمر كل من: أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، كمال أبو رية، لبنى ونس، سلوى عثمان، ولاء الشريف، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، إخراج محمد سامي.