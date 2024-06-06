

القاهرة ـ محمد سامي



يستضيف المنتخب المصري نظيره منتخب بوركينا فاسو في الـ10 من مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بتصفيات القارة السمراء المؤهلة لكأس العالم 2026، في لقاء هو الأول رسميا تحت القيادة الفنية للمدرب الوطني حسام حسن الذي خلف البرتغالي روي فيتوريا عقب الخروج من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الماضية.



وتحتل مصر صدارة المجموعة بـ6 نقاط من فوزين على حساب جيبوتي وسيراليون، فيما يتواجد المنتخب البوركيني في الوصافة بـ4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن غينيا بيساو، وتضم المجموعة أيضا منتخب إثيوبيا.



ولن يخرج التشكيل الأساسي لباقي الفريق عن محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة وعمر كمال في الخط الخلفي، وفي الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي (الوكرة القطري) ومروان عطية، وفي الهجوم الثلاثي المحترف محمد صلاح (ليفربول)، محمود تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي).



فيما، يعول المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو براما تراوري على عدد كبير من المحترفين لقيادة منتخب الخيول للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في التاريخ، يتقدمهم مهاجم بورنموث الإنجليزي دانجو واتارا، وايضا مدافع مانشستر سيتي عيسى كابوري والذي قضى الموسم الماضي معارا في صفوف لوتون تاون.