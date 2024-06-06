

انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب والمصنف أول عالميا في التنس، من ربع نهائي بطولة رولان غاروس، حسب ما أعلن منظمو ثانية البطولات الأربع الكبرى أمس الأول، بسبب «إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى» اكتشفت خلال التصوير بالرنين المغناطيسي.



وكان مقررا أن يلتقي ديوكوفيتش البالغ من العمر 37 عاما، والذي تعرض للإصابة خلال مباراته في ثمن النهائي ضد الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو والتي أكملها باستخدام جرعة عالية من مضادات الالتهاب، مع النرويجي كاسبر رود أمس لكنه «اضطر إلى الانسحاب»، وفقا لبيان منظمي البطولة.



وكان ديوكوفيتش الذي كان يسعى إلى إحراز لقبه الخامس والعشرين في الغراند سلام والانفراد بالرقم القياسي في حقبتي الهواة والاحتراف، أوضح عقب فوزه على سيروندولو 6-1 و5-7 و3-6 و7-5 و6-3 في مباراة ماراثونية استغرقت أربع ساعات و37 دقيقة، أنه ليس واثقا من قدرته على خوض ربع النهائي بسبب الإصابة التي تعرض لها في ركبته اثر انزلاقه في الشوط الثالث من المجموعة الثانية.



وكان الإيطالي يانيك سينر أكبر مستفيد من انسحاب ديوكوفيتش حيث ضمن صدارة التصنيف العالمي، حيث كان يتعين على الصربي بلوغ المباراة النهائية لضمان بقائه على عرش تصنيف الكرة الصفراء. وسيصبح سينر البالغ من العمر 22 عاما، الإثنين أول إيطالي في صدارة التصنيف العالمي، بغض النظر عن نتيجته في رولان غاروس حيث بلغ نصف النهائي أمس الأول بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف العاشر 6-2 و6-4 و7-6 (7-3).



واستفاد رود بدوره من انسحاب ديوكوفيتش حيث ضمن بلوغه نصف النهائي المقرر الجمعة دون أن يلعب وسينتظر الفائز من مباراة الألماني ألكسندر زفيريف الرابع أو الأسترالي أليكس دي مينور الحادي عشر والمقررة الأربعاء.



ولدى السيدات، قطعت ايغا شفيونتيك خطوة إضافية نحو لقب ثالث تواليا في رولان غاروس، بعد فوزها الساحق على فوندروشوفا حاملة لقب ويمبلدون 6-0،6-2.