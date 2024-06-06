أقلعت مركبة «ستارلاينر» الفضائية التابعة لشركة «بوينغ» أمس من فلوريدا باتجاه محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رواد فضاء للمرة الأولى، في مهمة من شأنها أن توسع الخيارات المتاحة على صعيد المركبات القادرة على نقل البشر إلى الفضاء.



وبعد سنوات من التأجيلات المتتالية وإلغاء محاولتي إقلاع في اللحظات الأخيرة خلال شهر واحد، يجب على «بوينغ» أن تثبت خلال هذه الرحلة التجريبية أن «ستارلاينر» آمنة لاستخدامها في عمليات منتظمة، رغم تأخرها أربع سنوات عن «سبايس إكس» التي توفر مركباتها خدمات نقل لرواد وكالة «ناسا» الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية منذ عام 2020.



إلى ذلك، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن الرحلة الأولى للصاروخ الأوروبي «أريان 6»، والتي يفترض أن تعيد إلى أوروبا قدرة الوصول المستقل إلى الفضاء، ستنطلق في 9 يوليو المقبل من قاعدة كورو التي لم تشهد انطلاق أي صاروخ منذ عام.



وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية يوزف أشباخر لوكالة فرانس برس من معرض برلين الجوي إن «أوروبا تعود إلى اللعبة، لقد خرجنا من أزمة منصات الإطلاق».



وأوضح رئيس المركز الوطني لدراسات الفضاء فيليب باتيست لوكالة فرانس برس أن «البرنامج تأخر، وقد عانينا من ذلك جميعا، لكننا بصدد إعادة إمكانات أوروبا على صعيد الوصول إلى الفضاء ونحن واثقون من الموعد» في 9 يوليو.



وكان مخططا تسيير الرحلة الأولى لأريان 6 في عام 2020، لكنها أرجئت مرات عدة بسبب جائحة كوفيد-19 وصعوبات التطوير.