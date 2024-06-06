بعد شهر من الفيضانات التي اجتاحت ولاية بغلان، بقول نوروز الذي يقيم فيه شمال أفغانستان «آبارنا مليئة بالوحول، لنشرب علينا أن نترك المياه تستقر». وبات العاملون في المجال الإنساني والسكان يتخوفون من الجفاف والأوبئة.



يضيف الأفغاني البالغ 46 عاما لـ«فرانس برس» من بلدته في ولاية بغلان «نملأ دلاءنا بالمياه الموحلة ونترك الرواسب تتجمع في القاع قبل استخدامها. ومن دونها ليس لدينا ما نشربه».



من حوله في منطقة منكوبة ظهرت فيها فجوات واسعة كانت مكانها منازل جرفتها الفيضانات، تقوم عائلات بملء صفائح بهذه المياه المالحة.



في الأوقات الطبيعية، لا يحصل نحو 80% من سكان البلاد التي مزقتها أربعة عقود من الحرب وتواجه اليوم أزمات اقتصادية وإنسانية ومناخية، على ما يكفي من مياه الشرب وفقا للأمم المتحدة.