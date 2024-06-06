غيَّب الموت الرئيس الأسبق للإدارة العامة للطيران المدني فواز عبدالعزيز الفرح بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء.



والراحل، رحمه الله، من القيادات البارزة التي لها باع طويل وخبرة واسعة في عالم الطيران المدني امتدت لأكثر من 35 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب.



بدأ الراحل مسيرته الوظيفية في الإدارة العامة للطيران المدني عام 1981 كباحث إداري، ثم عين مراقبا للعلاقات الدولية بإدارة النقل الجوي عام 1987، ثم عين مديرا لإدارة النقل الجوي عام 1988. وفي عام 1996 تم تكليفه مديرا لإدارة سلامة الطيران، وأدت الجهود التي ساهم بها حينئذ إلى إحراز دولة الكويت تصنيف الفئة الأولى في مجال السلامة الجوية لدى إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية FAA، وفي عام 1997 صدر مرسوم بتعيينه بدرجة وكيل وزارة مساعد نائبا لمدير عام الطيران المدني لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي. وفي نهايات ديسمبر 2006، تمت تسمية الراحل رئيسا للإدارة العامة للطيران المدني الذي ظل يشغله حتى سبتمبر 2016. وخلال فترة رئاسته تم تحديث الغالبية العظمى من الاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي المبرمة بين الكويت والدول الأخرى، كما تم إبرام اتفاقيات جديدة لمواكبة سياسة فتح الأجواء التي انتهجتها الكويت منذ عام 2006، وقامت الإدارة خلال تلك الفترة بتحديث المخطط الهيكلي العام لمطار الكويت الدولي، كما تم طرح مشروع مبنى الركاب المساند خلال هذه الفترة الذي أصبح لاحقا مبنى الركاب رقم 4 والمخصص لرحلات «الكويتية».



وبهذه المناسبة الحزينة، تتقدم «الأنباء» من أسرة الراحل بأحر التعازي، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).