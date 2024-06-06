عبدالعزيز الفضلي



افتتحت جمعية المعلمين معرض افكاري 2 والذي تنظمه سنويا بمشاركة 20 مدرسة ابتدائية من مدارس منطقتي العاصمة وحولي التعليميتين وبحضور أكثر من 150 معلمة من المرحلة الابتدائية.



وقال رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي اننا نحرص على إقامة هذا المعرض سنويا بهدف عرض موضوع استراتيجيات التعليم ودورها في العملية التعليمية لتبادل الخبرات التدريسية بين أهل الميدان التربوي مما يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة والطالبات وتطوير التعليم، مشيرا إلى ان المعرض يأتي ضمن الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها ضمن رؤية دولة الكويت وخاصة ركيزة رأسمال بشري إبداعي من خلال المشاريع القائمة على تمكين الأفراد والمؤسسات من تحقيق مكانة عالية لدولة الكويت في التعليم.



وتوجه الهولي بالشكر لجميع المدارس المشاركة في المعرض على ابداعاتها وجهودها خلال العام الدراسي الذي شارف على الانتهاء، كما توجه بالشكر لفريق العمل القائم على تنظيم هذه الفعالية.



من جانبه، تقدم مراقب المرحلة الابتدائية بمنطقة حولي التعليمية د.طارق البناي بالشكر والتقدير لجمعية المعلمين على دعوتها لحضور فعاليات معرض أفكاري للعام الثاني على التوالي لمدارس المرحلة الابتدائية بمنطقتي العاصمة وحولي التعليميتين، لافتا إلى ان هذه الفعالية تعبر عن ابداعات المعلمات في استراتيجيات التدريس الحديثة داخل المدارس. وأشار د.البناي إلى أن مثل هذه الفعاليات تكون فرصة لتبادل الخبرات بين المدارس والمعلمات في تنافس تربوي لصالح العملية التربوية والتعليمية، موضحا أن تلك الفعاليات التي تقدمها الجمعية تصب في مصلحة العملية التعليمية وتعبر دائما عن صوت المعلم وتوصيل رسالة المعلمين لأصحاب القرارات التربوية.



مسابقة أفضل ركن



شهد المعرض مسابقة لأفضل ركن واستراتيجية معروضة، حيث حققت مدرسة بوبيان أ.بنات المركز الأول، وجاءت مدرسة الفضل بن العباس أ.بنين في المركز الثاني، والمركز الثالث كان لمدرسة عمير بن سعد أ.بنين.