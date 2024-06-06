فهد الناصر: ولي العهد من الداعمين البارزين للحركة الرياضية ومنتسبيها مما يجعل التطلعات نحو مستقبل زاهر



تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب الأردني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا من أخيه دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه، حفظه الله، دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة والمشاعر الأخويـــــة الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب اللبناني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من أخيه د. رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه، حفظه الله، دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه د. رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية على هذه المبادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب اليمني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.



بدوره، تقدم رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح وبالنيابة عن جميع منتسبي الحركة الرياضية الكويتية بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتعيينه وليا للعهد.



وأعرب الشيخ فهد الناصر في تصريح صحافي عن تمنياته بالتوفيق والسداد لسمو ولي العهد لتحقيق تطلعات الكويت وشعبها تحت قيادة صاحب السمو الأمير وأبناء الوطن المخلصين للقيادة الحكيمة والعمل على رفعة الكويت وتحقيق المزيد من الانجـازات المحلية والدولية.



وأبدى تفاؤله بمستقبل الرياضة الكويتيـــــة في ظل دعم ورعاية القيادة الحكيمة لتكون الحركة الرياضية حافلة بالانجازات الكبيرة التي تضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة في المجال الرياضي بشكل خاص وبمختلف المجالات بشكل عام، مؤكدا ثقته الكبيرة بتحقيق نقلة رياضية نوعية في قادم الأيام.



وأكد أن سمو ولي العهد يعتبر من الداعمين البارزين للحركــــــة الرياضية ومنتسبيها مما يجعل التطلعات نحو مستقبل زاهر وزاخر بالإنجازات الرياضية لما يملكه سموه من سيرة عظيمة وخبرة كبيرة في مختلف المجالات.



ولي العهد استقبل النواف واليوسف



استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.



.. وسموه هنأ ملك الدنمارك بالعيد الوطني



بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لجلالته دوام الصحة والعافية



مجلس الوزراء القطري هنأ سمو الشيخ صباح الخالد بتعيينه ولياً للعهد



هنأ مجلس الوزراء القطري سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه وليا للعهد، متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب الكويتي المزيد من التقدم والازدهار.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن ذلك جاء خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن الاجتماع العادي الذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري.