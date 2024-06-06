

تأهل فريق النادي الكويتي الرياضي للمعاقين لكرة السلة على الكراسي المتحركة، إلى المباراة النهائية لبطولة «أجيال الغد» الثامنة لأندية غرب آسيا المقامة في العاصمة الأردنية عمان بعد فوزه على فريق «أجيال الغد» الأردني بنتيجة 65-47.



وأشاد رئيس النادي الكويتي شافي الهاجري في تصريح بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه لاعبو النادي خلال البطولة، والذي أسفر عن فوزهم بثلاث مباريات متتالية.



وأكد الهاجري أن لاعبي النادي سيبذلون قصارى جهدهم لنيل اللقب في هذه البطولة الكبيرة التي شارك فيها سبعة أندية من غرب القارة الآسيوية.