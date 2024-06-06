

انتهى أعضاء لجنة مشاهدة مهرجان «الكويت للمسرح الثنائي» بنسخته الأولى من مشاهدة وفرز 50 عملا مسرحيا قدّمت من الكويت والخارج، حيث وقع الاختيار في النهاية على 4 أعمال مسرحية من الكويت، و6 أعمال مسرحية أخرى من الخارج بواقع أربعة أساسيين وعملين احتياط، والتي جاءت جميعها مطابقة لكل شروط المشاركة والتنافس بالمهرجان الذي يأتي من تنظيم مؤسسة لوياك للفنون الآدائية «لابا»، والمزمع انطلاقته بتاريخ 10 من شهر نوفمبر المقبل مستمرا حتى تاريخ 14 من الشهر ذاته.



وفي هذا السياق، أوضح مدير المهرجان د. خليفة الهاجري، إلى أنه «سيتم رفع الأعمال المختارة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، استكمالا للإجراءات الرسمية»، مؤكدا في السياق ذاته إلى أن «الإعلان الرسمي عن العروض المسرحية المشاركة سيتم بعد الحصول على كامل الموافقات الرسمية من المجلس الوطني، بدءا لاستكمال باقي إجراءات إقامة (لابا) لأول مهرجان ثنائي سيقام في دولة الكويت».



يشار إلى أن أعضاء لجنة المشاهدة تضم ثلاثة مبدعين، كل في مجاله، وهم: مصممة الازياء د.ابتسام الحمادي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحسة ـ قسم الديكور ـ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والكاتبة والناقدة فتحية الحداد، عضو في رابطة الأدباء الكويتيين، والمخرج والممثل سعود بوعبيد خريج المعهد العالي للفنون المسرحية - قسم التمثيل والإخراج.