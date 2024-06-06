تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس في فيينا قرارا يذكر ايران رسميا بعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامجها النووي.



والقرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلدا من اصل 35، وفق ما أفاد ثلاثة ديبلوماسيين لوكالة «فرانس برس».



والولايات المتحدة من بين الدول المؤيدة رغم ترددها في الآونة الأخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الاوسط.



وصوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد.



وهذا القرار، الأول منذ اكتوبر 2022، يتضمن مزيدا من الانتقادات لإيران.



في هذا السياق، يأسف القرار مرة جديدة لعدم وجود «اجوبة تقنية ذات صدقية» تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما.



وأورد نص القرار ـ وفق «فرانس برس» ـ أن «من الضروري والملحّ» أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول إلى الموقعين المعنيين. وفي هذا الصدد، قد يطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي اعداد «تقرير كامل».



وأضاف القرار أن على إيران «ان تتراجع عن سحب اعتماد» بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة، مع إعادة وصل كاميرات المراقبة «بدون تأخير».



والقرار الذي له بعد رمزي حتى الآن، يهدف إلى زيادة الضغط على ايران التي حدت بشكل كبير من تعاونها مع الوكالة الأممية في الأعوام الأخيرة.



وقد يشكل تمهيدا لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي الذي يستطيع فرض عقوبات، لكن هذا الأمر نظري فقط، انطلاقا من تقارب سجل في الأعوام الأخيرة بين ايران وكل من روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس.



وتم تعديل نص القرار بعد مفاوضات مكثفة مع الأميركيين الذين لم يؤيدوا في البداية تبني قرار جديد.

في المقابل، وصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة القرار بأنه «متسرع وغير حكيم»، وفق ما ذكرت وكالة «إسنا» للأنباء.

ونقلت «إسنا» عن البعثة قولها لموقع «المونيتور» الإخباري إن «قرار الدول الغربية كان متسرعا وغير حكيم وسيكون له بلا شك تأثير مدمر على عملية التفاعل الديبلوماسي والتعاون البناء».