وكالات: كشف مصدر في المحاكم الشرعية في حماة أنها سجلت أكبر مهر في سورية.

وقال موقع «أثر برس»، المقرب من السلطات نقلا عن مصدر في المحاكم، أن شابا كتب مهرا لعروسه بمقدار وزنها ذهبا. وتم تسجيل عقد الزواج بمؤخر قدره 52 كيلو ذهب، وهو على ما يبدو وزن العروس، أي بمقدار 52 مليار ليرة سورية، بحسب المصدر.

وقال الموقع ان الشاب يبلغ من العمر 28 عاما وهو مقيم خارج سورية.

وأضاف ان الخاطب كلف من وكله بإتمام عقد الزواج أن يكون مهر عروسه ذهبا، علما بأن القانون لا يضع حدودا دنيا أو عليا للمهر.

يذكر ان متوسط مهور الفتيات في حماة يتراوح بين 50 إلى 100 غرام ذهب او ما يعادل 10 إلى 25 مليون ليرة سورية، ويستحق المؤخر من الزوج حين الوفاة او الطلاق أيهما يقع اولا، وعادة ما تختلف المهور وطبيعتها بين الريف والمدينة في المحافظات السورية، والسائد حاليا ان يكون الحد الأدنى مليون ليرة اي ما يقارب 65 دولارا.

وفي مطلع العام تم في دمشق تسجيل عقد زواج بمهر يبلغ 4 كيلوات ذهب، وآخر بقيمة 5 مليارات ليرة. وعام 2021 تم تسجيل أعلى مهر بمقدار 500 ليرة ذهبية معجلا، ومثلها مؤخرا.