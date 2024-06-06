عبدالكريم العبدالله

دشن وزير الصحة د. أحمد العوضي عيادات صحة "المسافرين" ، والتي بلغ عددها 6 عيادات موزعة على جميع المناطق الصحية.



جاء هذا ضمن جولة تفقدية قام بها لعيادة المسافرين في مركز الرقعي الصحي.

ودعا الوزير العوضي جميع المسافرين خلال فترة الصيف والحجاج، إلى زيارة هذه العيادات للتعرف على كل التطعيمات والإرشادات الصحية التي يجب اتباعها عند السفر.

وكشف الوزير العوضي عن تدشين خدمة إلكترونية جديدة، وهي "الخريطة التفاعلية" للمسافرين يستطيع من خلالها الراغبون في السفر الاطلاع على الإرشادات والنصائح وأرقام الطوارئ لسفارات دولة الكويت لوجهة السفر المتجهين اليها، مشيرا إلى أنها تأتي تسهيلا على المواطنين لمعرفة كل متطلبات السفر الصحية في الدول المتجهين لها.



و أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي ان الوزارة ملتزمة في استكمال خطة 100 يوم عمل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على 3 مسارات في هذه الخطة، لافتا إلى أن المسار الأول هو محور الصحة الرقمية وإدخال الملف الإلكتروني، ونظم المعلومات في خدمات وزارة الصحة للتخفيف على المواطن والانتقال من النظام "الورقي" الى "الإلكتروني "، أما المسار الثاني فهو خطة التوسعات والافتتاحات للمرافق الصحية ، بالإضافة إلى المسار الثالث وهو محور الصحة العامة للمواطن وهو أساس صحة المجتمع، مجددا التزامه بتحقيق هذه الأهداف من خلال برنامج مدروس.