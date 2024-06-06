كرم رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ عبدالمحسن سالم الفقعان الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا وكلا من مدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة العميد دخيل أحمد الدخيل ومدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت العميد طلال صالح المنصور، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي الكابتن احمد محمد الكريباني لدورهم البارز والملموس في دعم الناقل الوطني وحفظ أمن وسلامة الركاب والحفاظ على مصالح الدولة.

‏وتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بجزيل الشكر ووافر الامتنان للمكرمين، متمنيا لهم مزيداً من التوفيق والسداد في المساهمة في حفظ أمن واستقرار بلادنا الحبيبة الكويت.