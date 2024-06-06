استقبل وزير الصحة د.أحمد العوضي الفرق الرياضية لوزارة الصحة، لتكريمهم على ما بذلوه من جهود، وما حققوه من إنجازات ونتائج ملموسة، تبرز تفانيهم واجتهادهم في مجال الرياضة.

هذا، وقد أثنى الوزير على الجهود التي بذلتها الفرق الرياضية عبر الدورات التي شاركوا فيها باسم وزارة الصحة، وإسهاماتهم في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة، وتوفير الفرص للجميع لممارستها، مشجعا على مواصلة العمل الجاد والمثابرة في سبيل تحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال الحيوي.

كما أكد د. العوضي الالتزام بدعم مبادرات الرياضة، وتشجيع المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي، فصحة الأفراد ركيزة أساسية لتقدمنا ونهضتنا كمجتمع، بالتعاون المستمر بين مختلف القطاعات والمجالات، شاكرا اللجنة الرياضية على جهودها وحرصها على تكوين وتشكيل الفرق الرياضية في الوزارة.