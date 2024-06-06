أكد مصدر مصري ان قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغتنا بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وفي السياق، دعا بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وعدة دول أخرى، اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قبول المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا للبيت الأبيض، شارك في البيان زعماء كل من الأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وپولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلند.

وقال البيان المشترك لهذه الدول: «باعتبارنا قادة الدول التي تشعر بالقلق العميق بشأن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، بمن في ذلك العديد من مواطنينا، فإننا ندعم بالكامل التحرك نحو وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن المطروح الآن على الطاولة وكما حدده الرئيس بايدن في 31 مايو 2024».

ودعت الدول، في البيان المشترك «حماس» إلى إغلاق هذا الاتفاق، الذي إسرائيل مستعدة للمضي قدما فيه، والبدء في عملية إطلاق سراح المواطنين.

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة تأهيل غزة إلى جانب ضمانات أمنية للإسرائيليين والفلسطينيين، وإتاحة فرص لسلام طويل الأمد أكثر استدامة وحل الدولتين.

كما دعا البيان المشترك قادة إسرائيل وحماس إلى تقديم أي تنازلات نهائية ضرورية لإبرام هذه الصفقة وتوفير الراحة لأسر الرهائن لدينا، وكذلك لأسر كلا جانبي هذا الصراع، بمن في ذلك السكان المدنيون، قائلا: «لقد حان وقت انتهاء الحرب وهذه الصفقة هي نقطة البداية الضرورية».