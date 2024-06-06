أصدر وزير الخارجية عبدالله اليحيا قرارا بترقية 41 موظفا من درجة سكرتير اول الى درجة مستشار. وجاء في القرار:
أولا: يرقى كل من التالية أسماؤهم من درجة سكرتير اول الى درجة مستشار:
٭ عبدالوهاب أحمد محمد بودي.
٭ إبراهيم محمد إبراهيم العرفج.
٭ خالد محمد فهد الفرحان.
٭ راشد خالد سعود العنزي.
٭ عبدالله عبدالهادي العصفور الهاجري.
٭ علي شاكر محمد حسن.
٭ عبدالعزيز حميدان مرزوق الدلح.
٭ فهد نواف أبوخشبة الفضلي.
٭ أحمد ضيف مطر الشمري.
٭ محمد يعقوب علي العثمان.
٭ ناصر بدر محمد الرامزي.
٭ سعود منصور فليج المطيري.
٭ محمد عبدالرحمن محمد السريع.
٭ فهد محمد محمود العوضي.
٭ علي أنور علي الشطي.
٭عبدالعزيز محمد زيد الزيد.
٭ حسين سليمان عبدالنبي إبراهيم.
٭ عبدالوهاب جمال عبدالوهاب الراشد.
٭ عبدالرحمن فهد صالح بودي.
٭ عبدالعزيز أحمد عبدالله الحوطي.
٭ تركي ملفي زايد الديحاني.
٭ محمد عبدالحميد صقر القطان.
٭ محمد حفيظ محمد العجمي.
٭ عثمان عبدالله محمد السنافي.
٭ فهد عباس سلطان المزعل.
٭ حمد محمد فهد الضفيري.
٭ سالم محمد سعد العجمي.
٭ هايف عبدالله هايف الحويلة.
٭ فهد أحمد محمد يوسف.
٭ سعد سلطان محمد العجمي.
٭ عبدالله أحمد عبدالله المهنا.
٭ حيدر صادق حيدر أبوالحسن.
٭ فيصل أحمد فليطح الموعد.
٭ فهد محمد إسماعيل حجي.
٭ يوسف حامد محمد التركيت.
٭ عمار عبدالحافظ محمد معرفي.
٭ أحمد مصطفى حسين الحداد.
٭ عبدالله أحمد خلف الشراح.
٭ فواز محمد ناصر القحطاني.
٭ عبدالمحسن عبداللطيف محمد المنصور.
٭ عدنان طلال خالد الغنيم.
ثانيا: يمنح كل منهم علاوة واحدة من علاوات الدرجة المرقى إليها.
ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به اعتبارا من 1/4/204.