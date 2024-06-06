أصدر وزير الخارجية عبدالله اليحيا قرارا بترقية 41 موظفا من درجة سكرتير اول الى درجة مستشار. وجاء في القرار:

أولا: يرقى كل من التالية أسماؤهم من درجة سكرتير اول الى درجة مستشار:

٭ عبدالوهاب أحمد محمد بودي.

٭ إبراهيم محمد إبراهيم العرفج.

٭ خالد محمد فهد الفرحان.

٭ راشد خالد سعود العنزي.

٭ عبدالله عبدالهادي العصفور الهاجري.

٭ علي شاكر محمد حسن.

٭ عبدالعزيز حميدان مرزوق الدلح.

٭ فهد نواف أبوخشبة الفضلي.

٭ أحمد ضيف مطر الشمري.

٭ محمد يعقوب علي العثمان.

٭ ناصر بدر محمد الرامزي.

٭ سعود منصور فليج المطيري.

٭ محمد عبدالرحمن محمد السريع.

٭ فهد محمد محمود العوضي.

٭ علي أنور علي الشطي.

٭عبدالعزيز محمد زيد الزيد.

٭ حسين سليمان عبدالنبي إبراهيم.

٭ عبدالوهاب جمال عبدالوهاب الراشد.

٭ عبدالرحمن فهد صالح بودي.

٭ عبدالعزيز أحمد عبدالله الحوطي.

٭ تركي ملفي زايد الديحاني.

٭ محمد عبدالحميد صقر القطان.

٭ محمد حفيظ محمد العجمي.

٭ عثمان عبدالله محمد السنافي.

٭ فهد عباس سلطان المزعل.

٭ حمد محمد فهد الضفيري.

٭ سالم محمد سعد العجمي.

٭ هايف عبدالله هايف الحويلة.

٭ فهد أحمد محمد يوسف.

٭ سعد سلطان محمد العجمي.

٭ عبدالله أحمد عبدالله المهنا.

٭ حيدر صادق حيدر أبوالحسن.

٭ فيصل أحمد فليطح الموعد.

٭ فهد محمد إسماعيل حجي.

٭ يوسف حامد محمد التركيت.

٭ عمار عبدالحافظ محمد معرفي.

٭ أحمد مصطفى حسين الحداد.

٭ عبدالله أحمد خلف الشراح.

٭ فواز محمد ناصر القحطاني.

٭ عبدالمحسن عبداللطيف محمد المنصور.

٭ عدنان طلال خالد الغنيم.

ثانيا: يمنح كل منهم علاوة واحدة من علاوات الدرجة المرقى إليها.

ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به اعتبارا من 1/4/204.