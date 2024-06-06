تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية، وعلى الشعب المصري الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.