العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة السامية لدفع عجلة التنمية

أولوية العمل نحو تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الحكومية

تعميم باستقبال المبادرين وإنجاز معاملاتهم على وجه السرعة



علي ابراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر توجيهات لقياديي الجهات التابعة له بالمضي بعملية رقمنة الخدمات التي تمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر وعلى وجه السرعة وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على الجمهور.



وتتضمن التوجيهات أهمية التركيز على تطوير آليات التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لتواكب حركة التطور الرقمية في المنطقة الاقليمية وأحد مشاريع رؤية الكويت 2035 مما تعزز رفع تقييم وتحسين صورة الكويت في المحافل الدولية على المستوى التجاري وبيئة الأعمال.



وتم الإعلان عن استقبال المواطنين من خلال حجز موعد ضمن قائمة المواعيد داخل تطبيق (سهل) للخدمات الالكترونية الحكومية، إلى جانب تعميم تطبيق سياسة الباب المفتوح على كل الجهات والقياديين والإشرافيين ومشرفي المراكز الخارجية لاستقبال المبادرين ورواد الاعمال والمراجعين والجمهور والاستماع إليهم وتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بهم بصورة عاجلة.



وتأتي هذه التوجيهات من الوزير العمر تنفيذا لتعليمات القيادة السامية ومجلس الوزراء، ومن منطلق ضمان حسن سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات وحرصا على المصلحة العامة، وإمداد الجهات التابعة للوزير بشتى سبل الدعم في تسهيل إجراءات المعاملات لمراجعيها وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية.