السميط: تأكيد دولي جديد على الريادة والنجاح والدور المحوري في صناعة التمويل الإسلامي



منحت مجموعة «إيميا فاينانس» العالمية التي تصدر مجلة «EMEA Finance» واسعة الانتشار، بيت التمويل الكويتي (بيتك) المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا، جائزتي «أفضل بنك اسلامي» و«أفضل اصدار صكوك لمؤسسة مالية» في النسخة السادسة عشرة من جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط وافريقيا واوروبا لعام 2023، وجاءت الجائزة الاولى تقديرا لريادته في مجال الصيرفة الإسلامية، ونجاحاته وأدائه المتميز، وما يحققه من قيمة مضافة للعمل المالي الاسلامي ومساهماته في الارتقاء بصناعة التمويل الاسلامي، فيما تعلقت الجائزة الثانية بصفقة اصدار «بيتك» لصكوك بقيمة مليار دولار مدتها 5 سنوات، كمرحلة اولى في برنامج لاصدار صكوك بإجمالي يصل إلى 4 مليارات دولار.



وخلال مشاركته في حفل توزيع وتسلم الجوائز الذي اقيم مؤخرا في لندن، أشار مدير عام خزانة الكويت في «بيتك»، أحمد عيسى السميط، إلى أن «بيتك» نجح في تعزيز دوره وتوسيع أعماله في نطاقه المحلي والاقليمي والعالمي، ممثلا بالسوق الكويتي وأسواق المجموعة، حيث كان له السبق في العمل كأول بنك اسلامي في الكويت، وحقق نجاحات عديدة على اصعدة مختلفة، واستطاع بناء قواعد ومرتكزات اقتصادية راسخة تعتمد على تطوير كوادر بشرية وطرح منتجات وخدمات تناسب متطلبات واحتياجات الاسواق وتطلعات الأفراد وطبيعة عمل الشركات في الدول التي تعمل فيها مجموعة «بيتك»، الأمر الذي جعل منه وبجدارة مرجعا للصيرفة الإسلامية على المستوى العالمي.



وأكد السميط أن أداء «بيتك» والتزامه المهني والشرعي يعززان سمعته القائمة على متانة وضعه المالي وحجم أعماله وخدماته وريادته في هذا المجال، بما يعزز صناعة التمويل الاسلامي التي أصبحت تمثل الآن قطاعا رئيسيا ومؤثرا في الاقتصاد العالمي.



وقال ان الجوائز تؤكد تكامل اداء «بيتك»، وانسجام خططه مع التطورات الرئيسية في الاسواق التي يعمل بها حول العالم، لافتا إلى ان تطلعات «بيتك» وانجازاته تعبر عن المدى الكبير الذي يضعه لتطور ونمو أعماله خلال الفترة المقبلة للاستمرار في موقعه المتقدم كأفضل البنوك على جميع المستويات، وتعزيز ريادته كأول وأكبر البنوك الإسلامية على مستوى الكويت والعالم، مشيرا إلى ان الجوائز تمثل حافزا لمزيد من النجاح واستمرار التطوير في الاداء وتحقيق الانجازات، والتطلع إلى مستويات أفضل.



وذكر السميط ان جائزة «أفضل اصدار صكوك لمؤسسة مالية» تعبر عن النجاح الذي حققته صفقة إصدار «بيتك» صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار، لأجل 5 سنوات، كأول إصدار تحت مظلة برنامج صكوك «بيتك» بقيمة اجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار أميركي، وقد تجاوز حجم الطلبات على الاصدار 3 أضعاف الحجم المستهدف، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الاوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية، وتم تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب في يوم واحد، مشيرا إلى أن الهدف من الصكوك تمويل عمليات البنك وزيادة قدراته التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت.



وأشار إلى دور«بيتك» ومساهماته في سوق الصكوك، مؤكدا ان «بيتك» حافظ على مكانته الرائدة في السوق الأولي والسوق الثانوي لإصدارات الصكوك لبرنامج مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM)، من خلال تصدره قائمتي المتداولين الرئيسيين في إصدارات (IILM) لعام 2023، حيث حصل رسميا على المركز الاول كمتداول رئيسي، وكذلك المركز الأول كمتداول ثانوي للعام الثالث على التوالي ضمن قائمة المتداولين الرئيسيين، والتي تضم العديد من البنوك المحلية والإقليمية والعالمية المتعاملة مع مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، ما يعكس مكانته الرائدة في السوق وخبراته وقدراته المتعددة، كما قامت مجموعة الخزانة في «بيتك» بتوسيع نطاق انكشافها على الصكوك الخضراء والمشاركة في الصكوك المتوافقة مع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمواكبة التطورات والاهتمامات العالمية في مجال الصكوك.



وأضاف: «واصلت مجموعة (بيتك) تواجدها الريادي في مجال إصدار الصكوك الدولية في عام 2023، ونجحت شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية للمجموعة، في قيادة وترتيب إصدارات صكوك سيادية وصكوك لشركات ومؤسسات في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، وقامت بدور مدير رئيسي ومدير اكتتاب للعديد من اصدارات الصكوك الناجحة في الكويت وحول العالم.



وأشار السميط إلى استمرار جهود «بيتك» في مجال الصكوك، للاستفادة مما يحظى به المنتج من طلب وقبول في الاسواق المالية العالمية، حيث تسعى العديد من الحكومات والشركات إلى اصدار صكوك تساعد في تنفيذ خططها للتوسع والنمو.



جوائز مرموقة



اختارت مجلة «EMEA Finance» «بيتك» للفوز بهذه الجوائز بناء على تقييم خبراء اقتصاد ومحللين ماليين ومصرفيين واستشاريين، آخذين في الاعتبار مجموعة من العناصر المهمة لمنح الجوائز منها الاداء، والحصة السوقية والنمو والربحية جودة استراتيجية أعماله، وإسهاماته في الصناعة، ودوره في أسواق الإصدارات، والابتكار في المنتجات والخدمات.



تجدر الإشارة إلى أن جوائز «إيميا فاينانس» للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط تعتبر من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي بمنزلة تقدير واعتراف بالإنجازات والمساهمات المتميزة في قطاع الخدمات المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشهدت النسخة السادسة عشرة من الجوائز مشاركة العديد من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.