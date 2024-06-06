استحداث «مركز الكويت الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها»





الموافقة على إجراء تعديل على قواعد وشروط إجازة مرافق المريض بالخارج لتكون سنة كاملة براتب كامل



أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي عن الموافقة بالاجتماع اليوم الخميس على توفير 15000 وظيفة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من المسجلين بنظام التوظيف المركزي وذلك ضمن خطة احتياجات وظيفية تم وضعها بناءً على التخصص الدراسي للراغبين في العمل والمسميات الوظيفية التي تقابل كل تخصص دراسي وذلك وفقا لمعايير موضوعية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل وهي المؤهل الدراسي و المعدل والسن.

وأوضح المعوشرجي أن ذلك جاء تنفيذاً للتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالقرار المؤرخ في 2024/2/18 والمتضمن بالمادة (2) منه بأنه على جميع أجهزة الدولة رفع احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها وفقا للضوابط المعمول بها.وتضمنت الخطة تصوراً متكاملاً لمعالجة بعض التخصصات الدراسية التي ليس عليها طلب من الجهات الحكومية خلال الفترة السابقة.

وتعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الأولى من ضمن مراحل الخطة الموضوعة والتي ستنفذ وفقا لتوقيت زمني كل ستة شهور بحيث تستوعب مخرجات التعليم من الراغبين بالعمل بالقطاع الحكومي.

كذلك من ضمن القرارات التي تمت الموافقة عليها باجتماع اليوم موافقة المجلس على اجراء تعديل على قواعد وشروط إجازة مرافق المريض بالخارج بحيث تكون لمدة سنة كاملة براتب كامل تخفيفاً ومراعاة لظروف المريض و المرافق له.

كما وافق المجلس أيضا على استحداث «مركز الكويت الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها» وذلك في اطار جهود وزارة الصحة وحرصها على تطوير منظومة الصحة العامة.