بيروت - اتحاد درويش



أعلن رئيس اللجنة النيابية للشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، أن اللجنة بدأت سلسلة لقاءات مع السفراء أصدقاء لبنان والبعثات الديبلوماسية فيه من أجل وضعهم في صورة ما يحصل في جنوب لبنان، وما يتعرض له من اعتداءات إسرائيلية وآثار الحرب على الأهالي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والزراعية والبيئية.



ولفت علامة إلى أنه تم إعداد تقارير علمية وضعها كل من مجلس الجنوب ومجلس البحوث العلمية، وجرى تقديمها إلى السفراء الذين حضروا إلى مجلس النواب وهم: سفراء البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وفنزويلا وتشيلي ومجموعة من ثماني دول تم وضعهم في صورة ما يجري في الجنوب، والتي تشير التقارير أنه هناك 5069 ألف اعتداء حتى 5 يونيو.



وقال ان هذه النسبة في تزايد ملحوظ، وأن التقارير أشارت أيضا إلى أن عدد النازحين بحسب الإحصاءات حتى 5 يونيو 87528 نازحا، وأن 98% منهم باتوا خارج مناطق الجنوب، وتوزعوا في العاصمة بيروت وضواحيها، بمعدل 22876 عائلة نزحت من المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي.



وأشار علامة إلى أن التقارير المعدة تتحدث عن قطاع التربية وما لحق به، «وأن 75 مدرسة رسمية وخاصة توقفت عن الدراسة، وقد أجمعت أراء من التقيناهم على مدى تأثير ذلك على القطاع التربوي، وعلى مستوى التعليم في لبنان، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالأراضي الزراعية التي تضررت بشكل واسع بفعل الاعتداءات الإسرائيلية التي استخدمت فيها القنابل الفوسفورية والمضيئة. وبلغت مساحة هذه الأراضي المتضررة أكثر من 1682 هكتارا، وهناك تقديرات بأن حوالي 12 ألف هكتار سوف تترك آثارها على القطاع الزراعي برمته، نتيجة هذه الاعتداءات الواسعة عليه سوف وما سيكون لها من انعكاسات سلبية في المستقبل على هذا الذي تحتاج فيه الأراضي إلى إعادة تأهيل ليتسنى للمزارع العودة إلى أراضية دون أن ننسى تأثير ذلك على الناتج القومي المحلي».



وذكر علامة «أن اللجنة لمست التقدير من السلك الديبلوماسي ومن البعثات التي حضرت اللقاء من دول أميركا اللاتينية وأميركا الوسطى. وستكون هذه اللقاءات من ضمن سلسلة لسوف تعقدها اللجنة التي ستلتقي تباعا مع سفراء دول آسيا وأستراليا وتستكمل مع أوروبا وأميركا وانجلترا والدول العربية».