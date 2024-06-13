التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وزير الخارجية عبدالله اليحيا الثلاثاء رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين د.محمد مصطفى، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة الذي ينعقد في البحر الميت.



حيث تم خلال اللقاء بحث المواضيع والقضايا المطروحة في المؤتمر وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والجهود المبذولة لتحقيق وقف القتال وحماية المدنيين والمساعي الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق وحل القضية الفلسطينية حل عادل وشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.