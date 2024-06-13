جدد بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده في دعم حملة التوعية المالية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، للعام الرابع على التوالي، وذلك من خلال التركيز المستمر على رفع مستوى الوعي بأساسيات السلامة المصرفية بين عملائه وأفراد المجتمع. وكجزء من هذه الجهود الحثيثة يواصل البنك سعيه إلى تمكين العملاء من التمتع بتجربة مصرفية آمنة وخالية من المخاطر خلال السفر، عبر تزويدهم بالمعرفة الكافية والوسائل الضرورية التي تضمن أمانهم المالي أثناء تواجدهم خارج الكويت. وتعكس هذه المبادرة المهمة حرص البنك على تمكين عملائه من الوصول الآمن إلى كل احتياجاتهم المصرفية، تماشيا مع استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، صرح مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال، باسل السويدان: نحن اليوم نشهد عصرا جديدا لم يعد يقتصر فيه السفر على تحديد الوجهة، حيث بات من الضروري الاهتمام الشامل بالتجربة ككل. ولهذا السبب، يقوم KIB بدور قيادي مهم في نشر المعلومات والإرشادات الأساسية حول المبادئ والممارسات المصرفية الآمنة للعملاء خلال سفرهم، بما يتماشى مع أهداف حملة التوعية «لنكن على دراية». كما يلتزم البنك بتطبيق كل إجراءات السلامة وأعلى المعايير التي من شأنها حماية بيانات العملاء، حيث لا يتوقف دعمه للحملة عند مكافحة عمليات الاحتيال، بل يهدف أيضا إلى تعزيز قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بموثوقية وأمان، بصرف النظر عن وجهات سفرهم حول العالم. وفي إطار خطة البنك الهادفة إلى نشر الرسائل التوعوية الصادرة عن حملة «لنكن على دراية»، يتم التركيز على نصائح عملية تتعلق بالأمان خلال السفر، على غرار الاستخدام الأمثل للبطاقات المصرفية، وكيفية الاستفادة من مزايا تطبيق KIB موبايل فيما يتعلق بأدوات إدارة الأموال بشكل مباشر، وغيرها الكثير مما يتيح للعملاء إمكانية تتبع ومراقبة العمليات المالية وتحديد إعدادات أمان البطاقات وتسلم الإشعارات الفورية. كما أن البنك يواصل التأكيد على أهمية اختيار العملات المحلية عند إنجاز عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع في الخارج، لتجنب أي رسوم إضافية، وكذلك لضمان الاستخدام الآمن للبطاقات المصرفية.



ومن خلال هذه المبادرة الاجتماعية يشجع KIB العملاء، على إبلاغه بوجهة سفرهم وخطط الإنفاق المسبقة، ما يسمح له بتخصيص الخدمات والإرشادات المناسبة لتلك الرحلة.