اختتم المركز المالي الكويتي «المركز» مشاركته كراع رئيسي لمسابقة سلسلة تصاميم بطاقات النقل العام، والتي نظمتها مبادرة «كويت كوميوت» بالتعاون مع الجامعات الكويتية، وشارك في المسابقة الطلبة وحديثو التخرج من تخصصات التصميم من جامعات ومعاهد الكويت، وذلك في مسعى لتعزيز الحلول المبتكرة لتحديات النقل العام في الكويت، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وجاءت رعاية «المركز» للمسابقة في إطار مساعيه للمساهمة في الحد من ازدحام الطرق، وتحفيز المجتمع على استخدام وسائل النقل العام، والمشاركة في توفير بيئة حضرية أكثر استدامة وكفاءة، وذلك ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية.



وبهذه المناسبة، عبر عبداللطيف النصف، العضو المنتدب - إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عن سعادته بدعم هذه المبادرة الفاعلة، قائلا: نعتز بمساندة مبادرة «كويت كوميوت» في سعيها لتعزيز الوعي حول أهمية تطوير النقل العام في الكويت وتشجيع استخدام الوسائل البديلة، بهدف تخفيف التحديات المرورية وإيجاد حلول بيئية أكثر استدامة.



وأضاف: حرصنا في «المركز» على أن نكون راعيا رئيسيا لهذه المسابقة التي تعتبر خطوة لرقمنة عمليات الدفع وتشجيع استخدام وسائل النقل العام. ويسعدنا أن نكون جزءا من تنمية قدرات الإبداع والابتكار لدى الشباب للقيام بالتغييرات الإيجابية والمؤثرة في المجتمع. وتمثل ذلك في إتاحة الفرصة لهم لتصميم بطاقات النقل العام الموحدة من خلال مسابقة مبتكرة على مستوى الكويت.



من جهته، أكد مؤسس مبادرة «كويت كوميوت»، جاسم العوضي، على الدور المحوري لدعم «المركز»، قائلا: ساهمت الرعاية الرئيسية من «المركز» في الإطلاق الناجح لمسابقة تصميم سلسلة بطاقات النقل العام للكويت، والتي نسعى في «كويت كوميوت» من خلالها للتوعية بنظام نقل عام آمن وفاعل، وصديق للبيئة يناسب الجميع. ويأتي ذلك في إطار الاستدامة تحت أهداف الاستدامة للأمم المتحدة 3 (الصحة الجيدة والرفاه)، 9 (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، 12 (الإنتاج والاستهلاك المسؤولان)، و17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، بالإضافة إلى إعطاء الشباب فرصة البروز وصقل المهارات والتفاعل للمساهمة في تطوير النقل العام والارتقاء بمستوى وجودة المعيشة في الكويت. ونثمن ثقة «المركز» ونشكرهم على دعمهم لنا وللمسابقة، ونأمل البناء على هذه الفعالية لشراكة مثمرة للجميع.



وسلطت مبادرة كويت كوميوت الضوء على الحاجة الملحة إلى تسهيل وسائل النقل، وتوفير حلول مجدية وقابلة للتنفيذ في هذا المجال. ومن بين الحلول المطروحة ضمن مبادرة «كويت كوميوت» هو نظام الدفع الموحد المبتكر، والذي سيساهم في خفض التكلفة ورفع مستويات الراحة والتسهيل على الركاب. وتسعى المبادرة إلى رفع مستويات الإقبال على وسائل النقل العام من خلال توفير المزيد من الحوافز، مثل خصومات من المتاجر أو مكافآت للمستخدمين لتصبح خيارا أكثر جاذبية لهم.