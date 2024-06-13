استضاف البنك التجاري الكويتي فريق مختبر ميدسال كلينيك لإجراء فحوصات طبية تتضمن قياس ضغط الدم والسكر وتقديم النصائح والحلول بغرض تحسين نوعية وأسلوب الحياة واتباع حمية صحية، وتوفير الفرصة للموظفين من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية وتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة، ويأتي تنظيم هذه الفعالية التي استمرت ليوم واحد في المركز الرئيسي للبنك، بهدف تشجيع الموظفين على اتباع أسلوب حياة صحية، إيمانا من البنك بأهمية توفير الرعاية الصحية للموظفين.



هذا، وقد عمل الفريق المشارك على توعية الموظفين وكيفية الوقاية من الأمراض المزمنة كارتفاع مستوى السكر في الدم باتباع الإرشادات الطبية السليمة، متمنين لجميع موظفي «التجاري» دوام الصحة والعافية.



وبهذه المناسبة، صرحت نائب المدير العام ـ قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع، بأن هذه الفعالية أتت حرصا من إدارة البنك على توفير مزيد من العناية بالكوادر البشرية، مشيدة بتجاوب واستحسان موظفي البنك لهذه الفعالية، حيث يسعى البنك إلى تنظيم مثل هذه الأنشطة والفعاليات الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية السليمة للموظفين.