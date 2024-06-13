أعربت «الصفا الإنسانية» عن خالص شكرها لعموم المحسنين والمحسنات الذين كان لهم الدور البارز في نجاح حملة العشر المباركات لعام 1445هـ، التي أطلقتها الجمعية في بداية شهر ذي الحجة، ونفذتها في الكويت وقيرغيزيا واليمن والصومال والهند وتشاد واللاجئين السوريين في تركيا والنازحين في الشمال السوري.



وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن شكره وامتنانه للداعمين والمتبرعين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي على تفاعلهم مع حملات الجمعية في هذه العشر المباركات، لتحصد بفضل الله ثمرة ذلك بتحقق كل المستهدفات المنشودة في هذا الموسم المبارك.



وبين الشايع أن حملة «العشر المباركات» قد نجحت في تحقيق عدة مشاريع خيرية ومن أبرزها مشروع الأضاحي الموسمي في 8 دول مختلفة، بالإضافة إلى مشروع فزعة لأهل غزة، وثمانية الرحمة، وبيوت الأرامل، وبناء مسجد في تشاد ورعاية 20 حلقة قرآنية داخل الكويت، وكفالة 60 أرملة، وتسيير 10 قوافل للاجئين السوريين على الحدود، بالإضافة إلى القوافل الطبية لأطفال اليمن وشبكات المياه في جمهورية قيرغيزستان.