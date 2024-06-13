في إطار التزام بنك وربة بمسؤولياته الاجتماعية لاسيما الخاصة بموسم الحج، فقد شارك بنك وربة في وداع حجاج بيت الله الحرام عبر تقديم الهدايا في جناح خصص بمطار الكويت الدولي مبنى الركاب T4.



وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن سالم المطيري: «إن بنك وربة يسعى دائما للتواجد في كل الأماكن الممكنة والمتاحة لتحمل مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع عامة والعملاء خاصة»، وأضاف المطيري: «وبهذه المناسبة تتقدم عائلة بنك وربة بخالص الدعاء لكل حجاج بيت الله الحرام، متمنين لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا»، مؤكدا أن المشاركة في توزيع الهدايا من حقائب واحتياجات السفر يعد تسهيلا للحجاج المغادرين لبيت الله الحرام.



علما أن بنك وربة أطلق العديد من الحملات المميزة خلال العام، وبهذا الصدد قال المطيري إن البنك يسعى لرفاهية عملائه من خلال تقديم عروض متتالية على بطاقات بنك وربة الائتمانية ومسبقة الدفع التي تكافئ حامليها بنسب استرداد نقدي تصل لغاية 6%.



وتعتبر البطاقات الخاصة لبنك وربة من البطاقات التي تتيح الدخول لأكثر من 1200 قاعة انتظار في مطارات دولية حول العالم، بالإضافة إلى تأمين سفر مجاني لصاحب البطاقة ولأفراد أسرته، وخصومات تصل لغاية 20% على حجز الفنادق وتأجير السيارات وخطط الرحلات والمأكولات في مختلف دول العالم، كما يعمل بنك وربة خلال موسم الصيف على متابعة كل تفاصيل العملاء واحتياجاتهم في كل الدول، ولحماية أكثر للبطاقات واستجابة لحملة بنك الكويت المركزي «لنكن على دراية» يأمل البنك من كل العملاء تحديد وجهات السفر عبر تطبيق بنك وربة لحماية جميمع بطاقاتهم البنكية طيلة موسم السفر في فصل الصيف.