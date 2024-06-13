بدأت جمعية الهلال الأحمر بتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك على نحو 2000 أسرة لبنانية محتاجة ولاجئين سوريين في مناطق لبنانية عدة.



وقال منسق الإغاثة في «الصليب الأحمر اللبناني» يوسف بطرس لـ«كونا» إن جمعية الهلال الأحمر الكويتي بدأت بالتعاون مع «الصليب الأحمر اللبناني» بتوزيع كسوة العيد قبل أن تشرع بتوزيع لحوم الأضاحي على أسر لبنانية ولاجئين سوريين وفلسطينيين في مناطق متفرقة من لبنان.



وأضاف بطرس أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تتابع المرحلة الثانية التي بدأت الأسبوع الماضي بتوزيع المساعدات على أبناء الجنوب اللبناني المتضررين من جراء المواجهات العسكرية التي يشهدها منذ أكتوبر الماضي.



وأكد في هذا الصدد حرص «الهلال الاحمر الكويتي» على استكمال توزيع المساعدات على اللبنانيين الموجودين في قراهم وبلداتهم جنوب لبنان «دعما لصمودهم في ظل الظروف الأمنية الصعبة وتزايد حاجتهم للمواد الأساسية».