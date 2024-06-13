بشرى شعبان



أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالإنابة مبارك البداح أهمية الدور الرئيسي للقائمين على الهيئة وجمعية البناء البشري في تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة لبناء جيل واعد من الشباب وصقل قدراتهم ومهاراتهم.



وأضاف البداح في كلمة بحفل تخريج الدفعة الخامسة من المبادرة الوطنية الداعمة لفئة ذوي الإعاقة «شركاء لتوظيفهم» للعام التدريبي (2023-2024) إن الخريجين الآن في طور الحصول على فرص وظيفية مناسبة في القطاع الحكومي ممثلا باتحاد الجمعيات التعاونية وفي القطاع الخاص وقطاع المصارف.



وأعرب عن اعتزازه وفخره بتخريج 100 متدرب من الدفعة الخامسة بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي على مدى عام كامل، مشيدا بجهود الخرجيين وأولياء أمورهم الرامية إلى رفع مستوياتهم المهنية وعكست رغبتهم الصادقة في التدريب والتأهيل ودخول حياة وظيفية جديدة.



من جهتها، قالت المدير العام لجمعية البناء البشري عواطف السلمان في كلمة مماثلة إن هذه المبادرة لم تعد مقتصرة على دولة الكويت، معربة عن فخرها «بنقل الأشقاء في سلطنة عمان الشقيقة كامل التجربة تم تطبيقها بذات المنهجية وحققت أهدافها المرجوة في عامها الثاني متمنية لباقي دول مجلس التعاون بتطبيقها أسوة بتجربة الكويت وعمان».