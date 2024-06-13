قدمت «مؤسسة انتصار - Intisar Foundation» التي تعنى بـ «إعطاء الأولوية للمرأة والسلام والصحة العقلية في المنطقة العربية» منحة مالية قدرها 200 ألف دولار إلى «المعهد العربي للمرأة (AiW)» في الجامعة اللبنانية الامريكية (LAU)، لتنظيم ثلاث محاضرات سنوية متخصصة وذلك اعتبارا من العام 2025 بهدف إيلاء قضية المرأة وصحتها النفسية الاولوية في المجتمع العربي. وأقيم للمناسبة حفل توقيع اتفاق ما بين الجامعة و«المؤسسة» في حرم بيروت بحضور رئيس الجامعة د.ميشال معوض وعدد من نوابه ومساعديهم وعمدة الكليات، وعضو مجلس أمناء (LAU) الشيخة انتصار سالم العلي وفريق عمل «مؤسسة انتصار»، ومديرة «المعهد العربي للمرأة - (AiW)» ميريم صفير.



وعبر رئيس الجامعة في كلمته عن ان قضية حقوق المرأة تستحق كل الاهتمام.



ورأى ان تقديم المنحة الكريمة إلى (AiW) وفي ذكرى مئوية الجامعة هو نذير خير، ويتقاطع مع احتفالات «المعهد» بعيده الخمسين كإحدى اكثر المنصات التي تعمل للمساواة الجندرية، والترويج لقيم المساواة، مضيفا ان عمل «مؤسسة انتصار» و«المعهد» معا من خلال هذه المنحة الكريمة سيؤدي إلى دفع كبير في قضية المساواة الجندرية في العالم العربي.



من جهتها، أعربت الشيخة انتصار السالم في كلمتها عن سرورها بوجودها في (LAU)، معربة عن الامل باليوم الذي تعيش فيه المرأة من دون خوف. وقالت انها تشعر بفخر كبير لأنها تقوم بإطلاق هذا العمل من اجل حقوق المرأة، واصفة الامر «بالخطوة المميزة على الطريق الصحيح»، وأعربت عن املها في أن ثمة فرصة متمثلة في تحقيق تقدم في فهم قضية حقوق المرأة، وزيادة الوعي لمدى أهمية دعم المرأة نفسيا ما يؤدي إلى تعزيز السلام في العالم اليوم.



بدورها، قالت مديرة «المعهد» ميريم صفير في كلمة بهذه المناسبة وتطرقت خلالها إلى الانتهاكات التي تصيب المرأة في فلسطين وجنوب لبنان والتحديات التي تعترض مسار النسوة العرب لاسيما تلك المتمثلة في الامراض العصبية والنفسية. وأضافت ان «المعهد» يعمل ضمن جامعة ذات تاريخ يشهد على التزامها تجاه النساء الفتيات، ويعمل منذ إنشائه العام 1973 على تعزيز العدالة بين الجنسين.