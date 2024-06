استضافت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) في معهد دسمان للسكري (DDI) أمس الأربعاء من الساعة 10 صباحا حتى 2 مساء ندوة تسلط الضوء على الابتكار العلمي والتعاون وراء منتج جديد من آيس كريم الشوكولاتة بدون سكر مضاف ومحسّن طورته شركة «KDD».



تخلل الندوة التي حضرها كبار الشخصيات والقادة من مختلف القطاعات والجمهور العام تقديم نتائج المشروع العلمي والتقني الذي بدأته شركة «KDD» ومولته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، بدعم من معهد دسمان للسكري (DDI). وتناولت الندوة الجهود العلمية والتعاون وراء المنتج الجديد، مع تقديم عينات منه وعرض أثره على صحة التمثيل الغذائي والتغذية.



قدم المتحدثون في الندوة أرقاما عن الواقع الصحي في دولة الكويت، حيث يعاني نحو 20% من الكويتيين من داء السكري، وأكثر من 30% من أمراض التمثيل الغذائي، و80% لديهم حالة صحية مزمنة واحدة على الأقل، كما أن تكلفة الرعاية الصحية مرتفعة، حيث تبلغ 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.



من هذا المنطلق، أعربت شركة «KDD» عن اعتزازها بأنها تأخذ زمام المبادرة في إنتاج منتجات تهتم بصحة التمثيل الغذائي، بما في ذلك تحسين استجابات الغلوكوز والأنسولين. ويعتبر تقليل أو إزالة السكريات المضافة وجعل المنتجات أكثر أمانا للأشخاص المصابين بالسكري تحولا كبيرا في استراتيجية الابتكار.



وقد أجرت «KDD» أبحاثا مستقلة لقياس الفوائد الأيضية للمنتج الجديد. وكلفت معهد دسمان للسكري (DDI) بتنفيذ تجربة سريرية مزدوجة التعمية وعشوائية بنظام التقاطع، بأعلى مستوى من الأدلة، لمقارنة استجابة الغلوكوز والأنسولين بعد تناول الآيس كريم بدون سكر مضاف بالآيس كريم التقليدي مع سكر مضاف. وأظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا في استجابات الغلوكوز والأنسولين لدى المرضى المصابين بالسكري.



يعد ابتكار هذا الآيس كريم الأول ضمن مجموعة منتجات «Good For Me» التي تعتمد على إطار علمي يسمى «مصفوفة الأيض» Metabolic Matrix – (https//metabolicmatrix.info) الذي طورته شركة «KDD». وتركز مصفوفة الأيض على دعم الدماغ، وحماية الكبد، وتغذية الأمعاء، وقد نالت اهتماما عالميا بعد نشرها في ورقة بحثية محكمة في مجلة:



Frontiers in Nutrition - Nutrition & Food Science Technology، Volume 10-2023 | (https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1098453).



وخلال تنفيذ منحة الابتكار في العلوم والتكنولوجيا من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، استكشفت شركة KDD بدائل السكر الصحية وأعادت صياغة منتجها المبتكر من آيس كريم الشوكولاتة الأيقوني.



وسيكون الآيس كريم بدون سكر مضاف «Good For Me» من «KDD» متاحا بحلول نهاية يونيو 2024 بنكهات الشوكولاتة والفانيليا والفراولة في جميع الجمعيات التعاونية الكبرى، والسوبرماركت، وفروع «KDD».