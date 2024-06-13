أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تكثيف الأجهزة الرقابية على الجولات التفتيشية لفرق البلدية بجميع أفرع البلدية في المحافظات بشأن التعديات على أملاك الدولة بالمناطق الاستثمارية والتجارية بتوجيهات من مدير عام البلدية م.سعود الدبوس. وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية م.فهد المويزري أن الجولات الميدانية التي نفذها القسم تحت إشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير الفرع م. مبارك العجمي أسفرت عن إزالة 4 تعديات على أملاك الدولة عبارة عن ساتر وحواجز تعديين على أملاك الدولة في منطقة الفردوس.



وأكدت إدارة العلاقات العامة استمرار فرق البلدية في تنفيذ الجولات الميدانية، داعية مخالفي لوائح وأنظمة البلدية إلى التجاوب والإسراع في إزالة المخالفة لكي لا يقعوا تحت طائلة القانون.