عبدالعزيز الفضلي



في إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2024/ 2025، أصدرت وزارة التربية قرارات بافتتاح 19 مدرسة في مختلف المناطق التعليمية، وتتمثل المدارس الجديدة في 4 مدارس تابعة لمنطقة العاصمة التعليمية بينها مدرستان ابتدائي بنين وبنات في مدينة جابر الأحمد، ومدرستان رياض أطفال. كما أصدرت الوزارة قرارات بافتتاح 7 مدارس في منطقة الجهراء التعليمية منهم مدرستان ابتدائي بنين وبنات في منطقة المطلاع، ومدرستان ثانوية بنين وبنات، ومدرستان متوسطة بنين وبنات، بالإضافة إلى مدرسة لرياض أطفال، وإعادة افتتاح مبنى روضة في منطقة سعد العبدالله.



كما تم افتتاح 4 مدارس في منطقة الأحمدي التعليمية، منها اثنتان رياض أطفال في منطقتي الوفرة وصباح الأحمد السكنية، ومدرستان متوسطة بنين وبنات في منطقة الوفرة، فضلا عن افتتاح 3 مدارس في منطقة الفروانية التعليمية، منها اثنتان متوسطة بنين وبنات في منطقة صباح الناصر، ومدرسة ثانوية بنين في منطقة غرب عبدالله المبارك. على أن تتولى المناطق التعليمية توفير اللازم من الكوادر الإدارية والتعليمية وباقي التجهيزات الفنية والأثاث بالتعاون مع جهات الاختصاص اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم 2024 ـ 2025م.



من جانب آخر، ينتظر طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتعليم الديني نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن أن جهودا كبيرة يبذلها القائمون على كنترول الامتحانات للانتهاء من عملية التصحيح الافقي والرأسي، مشيرة إلى أن ذلك سينتهي قبل ظهر اليوم بعد رصد الدرجات ومراجعتها بشكل دقيق.



من جانب آخر، حددت وزارة التربية موعد اختبار خارج الجدول للمجالات الدراسية على ان يكون يوم الخميس 27 يونيو امتحان مادة الدستور لطلبة الصف الثاني عشر وامتحان القرآن الكريم لجميع صفوف طلبة المرحلة الثانوية يوم الأحد 30 يونيو.